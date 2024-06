Gricel Mamery responsabiliza a “El Nalgorazzi” de su eliminación de “Super Chef Celebrities”

“Yo quiero mucho al compañero (a Fernan), y lo conozco hace un montón de tiempo, él es mi pana, pero yo no hice ‘show’, yo dije la verdad”, expresó sobre la situación que vivió con el comunicador el pasado viernes, 31 de mayo. “Hizo par de cositas. Yo le decía lo que tenía que hacer. Él hizo parte de la carne, pero yo le dije que buscara algo más que hacer, cuando de repente estoy bregando con algo, lo veo en otras estaciones, y me dejó sola”, añadió.

“Como resultado, el plato que se supone que yo iba a hacer con Fernan, eran cinco frituras, por no terminarlas solamente pude hacer dos, una de ellas quedó dura y la otra cruda, entonces me llevaron a ‘la vara’. Tú sabes que en ‘la vara’, si no haces el plato correcto, te vas al ‘fogón’”, detalló.