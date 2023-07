Desde el 21 de enero de 2011, el presentador Ferdinand Pérez se ha dedicado a analizar y discutir asuntos legales y de tribunales, todo lo que concierne a la Capital Federal y temas de política en “Jugando Pelota Dura”. Precisamente, un nutrido grupo de políticos, incluyendo a varios de los que han recibido un “pelotazo” en el espacio nocturno, llegaron esta tarde hasta TeleOnce para acompañar al exlegislador en su regreso “al terreno”.

Minutos antes de que las cámaras del programa se encendieran y Pérez se encontrara con figuras como la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales; el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz y la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, confesó a este medio que se sentía “como si estuviera empezando la carrera”. “El Jefe”, como le llaman sus compañeros Dennise Pérez, Cyd Marie Fleming, Alex Delgado y Margarita Aponte continuó que “nunca había faltado tanto” y que hoy “había que producir media hora más”.

Mientras conversaba con El Nuevo Día, sin el animador saberlo, a la decena de políticos se comenzaron a unir artistas, colegas de los medios, líderes religiosos y servidores públicos. El coronel Antonio López Figueroa, comisionado del Negociado de la Policía; Nino Correa Filomeno, comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, la pastora Wanda Rolón, y los cantantes Gilberto Santa Rosa y Jerry Rivas fueron algunos.

“Yo siempre había querido coger unas vacaciones largas y ahora las cogí forzadas. Necesitaba regresar, esto es medicina para mí”, dijo el anfitrión del espacio. Convencido de que los momentos duros de la vida siempre dejan alguna enseñanza, hoy, Pérez se bajó de la “montaña rusa de emociones” con muchas lecciones de vida que lo cambiaron.

“Primero, siento que que valoro mucho más la vida. Tengo unas ganas de vivir brutal. Recuerda que cuando te dicen que tienes cáncer, automáticamente tú lo atas con la muerte. Entonces, las primeras semanas son un debate tremendo porque no te dicen nada, simplemente te dicen que tienes cáncer, pero no te dicen qué nivel de cáncer es, cuánto tiempo vas a durar, si vas a vivir, si no vas a vivir. Y ahí los días son muy tensos, son muy largos, casi no duermes, no comes. Pero después, cuando vas aprendiendo que esto es una lección de vida, pues le vas metiendo ganas y al mismo tiempo te vas enamorando otra vez de la vida. Esto te cambia por completo la forma en que tú pensabas antes y entonces empiezas a valorar más a tus hijos, esposa, nietos, padres”, detalló.

Feliz, lleno de salud y con unas “libritas de más” Pérez se describió listo para reaparecer en la pantalla. A las 7:00 p.m. un fuerte y extenso aplauso marcó el gran momento. En su camino trayecto al estudio, el comunicador recibió el abrazo de personas que gozan de su cariño y admiración como el doctor David Bernier, la periodista Yolanda Vélez Arcelay y el licenciado Leo Aldridge.

El expolítico no pudo evitar el llanto cuando se reencontró con sus compañeros, quienes, como si tratara de un partido de béisbol, se reunieron en el centro del set de grabación para abrazarse y formar una bulla. “Hoy es un día de fiesta en TeleOnce”, repetía Dennise Pérez.

“No teníamos la menor duda de que este día cierto iba a llegar. Un día en el que nos agarraríamos de las manos y que te íbamos ver llegar con toda la salud que Dios te había devuelto”, manifestó Delgado. Así, cada uno de sus colegas tomó la palabra hasta llegar a Kimberly Santiago quien, como parte de sus labores en la calle, recogió el sentir de la audiencia previo al regreso de Pérez.

“Ferdinand hace falta en el programa”, “Aquí estamos esperándolo”, “Dios es bueno. Va a seguir bien, y en salud”, fueron algunos de los mensajes que enviaron sus fanáticos. El presentador, no paraba de llorar.

Luego de respirar profundo, el anfitrión del espacio aprovechó para agradecer las oraciones que, “sin duda se hicieron sentir. Ahora tengo contacto directo con Dios”, dijo. También dio gracias por el cuidado de sus familiares, en especial el de su esposa Ingrid Pagán.

Aunque se reintegró a sus labores, todavía Pérez se encuentra en recuperación. “El área de la garganta está un poco afectada, no puedo tragar todos los alimentos que quiero. No puedo consumir nada que tenga mucho condimento porque esta área (la boca) todavía está muy irritada por dentro. También empecé a hacer un poco de ejercicio y ya puedo comunicar bien. Pero me siento bien, muy entusiasmado y (quiero) una vez más darle las gracias a todos, porque la verdad que la gente se ha desbordado en cariño”, expuso.