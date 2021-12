La décimo tercera edición de la caminata “Da vida” del comediante Raymond Arrieta a beneficio de los pacientes del Hospital Oncológico en el Centro Médico en Río Piedras da inicio hoy desde Caguas, en plena temporada navideña.

Al momento, el animador de televisión se presentará hoy a la 1:00 p.m. en el programa “Día a Día” y desde ahí se dirigirá en auto hasta el Jardín Botánico de Caguas, que será el punto de partida de la caminata hasta llegar el Paseo de las Artes de este mismo pueblo.

Debido al despunte de casos de COVID-19 que se dio en el inicio del verano, cuando era que tradicionalmente se llevaba a cabo, esta será la primera vez en 13 años que la actividad benéfica se realiza durante la temporada navideña.

Durante cinco días, el comediante se dispone a recaudar fondos que se continuarán utilizando para la compra de medicamentos y tratamientos para los pacientes, así como para cubrir las recientes inversiones realizadas en equipos de PET Scan (Tomografía por Emisión de Positrones) y MRI (resonancia magnética).

Esta edición incluirá los pueblos de Caguas, Carolina, San Juan, Hatillo, Arecibo y Trujillo Alto. Lo que aún no se sabe es cuál será el nuevo punto de llegada de la caminata “Da vida” el próximo viernes, 17 de diciembre, después de que se afectaran las rutas proyectadas para esta edición con los recientes señalamientos por actos de corrupción contra los alcaldes de Cataño y Guaynabo, que la producción decidió cambiar el punto de llegada.

Otro cambio de esta edición es que el presentador de televisión podrá llegar cada noche a su casa a dormir y al día siguiente llegar al punto de salida y continuar.

El martes 14 de diciembre hará la ruta desde el Balneario de Isla Verde en Carolina, terminará en el Parque Luis Muñoz Marín en San Juan y en la noche estará en el programa “Raymond y sus amigos”, que transmite por Telemundo.

Esta mañana, Arrieta compartió un video que recopiló imágenes de lo que ha sido su caminata a lo largo de los pasados años, con el mensaje: “Llegó el día.. Acompáñame a Dar Vida”.

Para este año, el artista indicó que realizó un entrenamiento distinto basado en la nueva practica del “fit boxing”.

“Como me aburro con los entrenamientos, pues lo que hice fue que me metí a hacer ‘fit boxing’, que es una mezcla de boxeo, cardio, cross fit y pesas libres. Son 45 minutos, 500 calorías quemas en 45 minutos y es a palo limpio, así que llevo un año y un mes en ese entrenamiento y me encanta”, compartió Arrieta hace varios días con El Nuevo Día.

Las aportaciones para la caminata se pueden hacer comprando las camisas y gorras oficiales en las tiendas Me Salvé; donando a la cuenta en First Bank #8852002709, vía ATH Móvil al 787-504-4454 y a través del portal ligacancerpr.org.

A partir del lunes 13 de diciembre y hasta el día 20 habrá un banco de teléfonos, entre 1:00 y 4:00 p.m., para igualmente hacer los donativos. El número es 787-641-2226.