Un pasaje con destino a República Dominicana, poco equipaje y el deseo inmenso de que la bandera de Puerto Rico sobresalga en la séptima temporada de “Exatlón Estados Unidos Edición Mundial”, fue todo lo que llevó el atleta boricua, Iván Fernández, al “reality show” de Telemundo. Poco antes de entregar su celular para dedicarse en “cuerpo, alma, mente y corazón” a la competencia de juegos extremos, el trujillano conversó con El Nuevo Día y exteriorizó la mezcla de sentimientos que lo embarga.

El joven de 24 aseguró que a solo días de pisar las arenas de “la competencia más feroz del planeta” por primera vez los nervios no han llegado. Lo que sí se ha apoderado de su ser es un profundo sentimiento de agradecimiento y orgullo al ser el único puertorriqueño en esta edición del “show” que en años anteriores ha sido conquistado por sus compatriotas Valeria Sofía Rodríguez “La Rebelde” en el 2019 y Jeyvier Cintrón en el 2021.

“Me siento agradecido, contento y orgulloso por toda esta experiencia y porque estoy viendo los resultados de tantos años de sacrificio. También estoy orgulloso porque cargo un país en mi espalda ya que soy el único boricua representando entre muchos de Latinoamérica y en un programa internacional”, comentó el voleibolista de 6′7″ de estatura, el más alto en la historia de “Exatlón Estados Unidos”.

Antes de pasar revista sobre su carrera atlética, el integrante del “Team Famosos” adelantó que independientemente de cuál sea su futuro en el espacio televisivo moderado por el periodista de Deportes de Telemundo, Frederik Oldenburg y la ganadora de la primera edición, Marisela “Chelly” Cantú, dedica su participación a Puerto Rico y a sus padres, Héctor Fernández y Marilú Maldonado.

“Mi familia y mi país sirven de inspiración para todos mis proyectos y todas mis aventuras. En esta nueva experiencia también los voy a llevar en el alma y en el corazón en todo momento”, precisó.

No es la primera vez que Fernández carga con la responsabilidad de representar a la isla ante el mundo. Desde sus 15 años este amante de la playa y la mixología ha pertenecido a la Selección Nacional de Voleibol Masculino de Puerto Rico.

Aunque describe su preparación para “Exatlón Estados Unidos Edición Mundial” como una muy distinta a la del voleibol, el también modelo afirmó que para ambos escenarios ha seguido todas las indicaciones de sus entrenadores con mucha disciplina, respeto y responsabilidad.

“Mi preparación para el voleibol y para ‘Exatlón’ han sido totalmente distintas desde la alimentación hasta el entrenamiento físico. ‘Exatlón’ requiere un poquito más. Tuve que empezar a nadar, a correr un poquito más y tuve que meterle también a las pesas y dejar la cancha por un tiempo”, incluyó.

Si algo caracteriza a “Exatlón Estados Unidos” es su formato, donde ambos equipos deben luchar por sobrevivir a las duras pruebas físicas y mentales. Fernández confesó que de todo lo que envuelve la competencia, puede que sea en los circuitos donde radique su mayor dificultad porque es algo a lo que nunca antes se había expuesto.

Los temas de la incomunicación y la supervivencia, por su lado, no le atemorizan. Ambas circunstancias, según contó en entrevista telefónica, las utilizará a su favor en el programa que estrenará el próximo lunes, 26 de septiembre, un día después de la gran final de “Top Chef VIP”.

“La realidad estar incomunicado no es problema para mí, ya que estoy mentalmente preparado. Me siento tranquilo. Creo que todas estas últimas semanas he preparado la mente para este proceso y sé que cuando me quiten el teléfono y esté incomunicado de mi familia y del resto del mundo no voy a tener problema. Obviamente, el proceso de vivienda va a ser otro, pero soy una persona que se adapta a cualquier situación y una persona que soluciona problemas. Se me hará difícil, pero no imposible”, informó.

Sobre si está listo o no para asumir todos los extras que suelen acompañar a este tipo de experiencias, como la fama y la opinión pública, Fernández también espera darles la batalla. Con tono de humildad, el atleta boricua exclamó que su esencia se mantendrá incólume por encima de cualquier resultado.

“Siendo sincero, yo puedo estar en cualquier ‘reality’, yo puedo tener cualquier tipo de atención o fama, pero al final del día yo voy a seguir siendo la misma persona y el mismo Iván. Mi personalidad, mis valores y mi corazón siempre van a ser los mismos. No importa lo que pase seguiré siendo la misma persona”, dijo.

Entre otras, el deportista enumeró que experiencias previas como las Justas LAI, su participación en el equipo de voleibol de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y “Guerreros” de Wapa Televisión fueron “escuelas” que lo prepararon para este momento histórico de su vida. A ellos también envió su agradecimiento.