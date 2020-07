De la misma manera que los miembros del elenco de la serie de televisión “Glee” que viven en California, aguardaban entre preocupación y esperanza por noticias tras la desaparición hace una semana de la actriz Naya Rivera, en Puerto Rico, otra de sus colegas y compañera de la popular producción dramático-musical aguardaba igualmente por el desenlace de esta situación.

La veterana actriz boricua Ivonne Coll, quien tras una exitosa carrera en Hollywood se mudó de vuelta a Puerto Rico el año pasado, seguía de cerca las noticias sobre la desaparición de Rivera, de raíces puertorriqueñas. Les unía el haber trabajado muy de cerca en “Glee”, pues interpretaron a una nieta y una abuela.

Por eso tras el trágico desenlace, cuando las autoridades de California confirmaban en la tarde de hoy, que el cuerpo hallado en la mañana en el lago Piru correspondía al de Naya, para Coll los sentimientos fueron más fuertes pues, asegura, que les tocó actuar en escenas llenas de sentimiento, donde tenían que abordar sus vivencias como latinas.

“Yo fui su abuela en ‘Glee’ y tuvimos una escena muy fuerte, muy importante para la historia porque era una abuela tradicional latina, era dominicana, que la bota de la casa cuando ella le revela que es lesbiana. Grabamos varios episodios, incluyendo el de la boda de su personaje con su novia, en el que también trabajó Gloria Estefan, que hacía de su mama. En esa última escena nuestros personajes se reconciliaban”, rememoró Coll en entrevista telefónica con El Nuevo Día. La veterana actriz boricua actuó en la popular serie primero en el 2011 y luego en el 2015.

“Era una artista extraordinaria. No solo cantaba y bailaba de manera extraordinaria, era una artista completa que alcanzó el éxito por su talento porque no tenía contactos o conocidos en la industria. Cuando pasaron los días después que desapareció, yo rogaba que encontraran su cuerpo, porque cuando vi a su madre a la orilla del lago se me partió el alma. Era una persona llena de vida y de talento que vivía para su niño”, expresó Coll.