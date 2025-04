Jacky Fontánez convierte sus sueños en fragancias

“Poder ver que aquello con lo que soñaba de niña está materializado, es un orgullo, porque era una meta que cuando era pequeña”, indicó Fontánez, quien es presentadora de televisión en los programas “Hoy Día Puerto Rico” y “Día a día”, de Telemundo Puerto Rico. “En esta etapa de mi carrera, me siento bien feliz, porque sé que hay muchas cosas detalles que he logrado, que aunque la gente los vea como simple, pueden impactar a otras personas también, como me pasó a mí de pequeña. A veces alguien necesita un mensaje y es justo lo que necesitaban para tener un empujoncito en sus vidas”.