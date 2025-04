De ensueño el cumpleaños de Jacky Fontánez

View this post on Instagram

“Hoy me celebro desde los hermosos escenarios de Cappadoccia. Agradezco porque ha sido un año de muchos cambios y crecimiento personal. Entre las grandes virtudes que he logrado desarrollar son la paciencia y aprender a soltar las cosas que no me hacen bien. Aries = Fuego ❤️‍🔥 Este mes promete 🙏🏼 Gracias por ser parte de mi recorrido", expresó, hoy, lunes, junto a la publicación sobre su cumpleaños.