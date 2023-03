Hace ocho años, la presentadora y locutora Jacky Fontánez aseguró que disfrutaba del hogar que siempre soñó. En aquel entonces, desde su apartamento, ubicado en una de las zonas más vibrantes de Hato Rey, la también exponente de música urbana resaltó las ventajas de residir en la moderna torre de apartamentos.

Espacio, seguridad y menos mantenimiento eran tres elementos que hacían del inmueble la mejor opción para vivir. Además, dijo, la propiedad se ajustaba perfectamente a su estilo de vida.

Hoy, muchas cosas han cambiado en la vida de la cagüeña. Con un nivel de madurez más alto, nuevas oportunidades laborales y hasta la idea de -en el futuro- convertirse en madre, la ariana recibió a Magacín en su nueva casa.

“En ese momento de mi vida, 2013, que fue cuando empecé a vivir en ese apartamento, pues sí, yo creo que era la primera vez que iba a estar ‘full’ a cargo de un apartamento sola. Con todas esas responsabilidades, yo decía: ‘Diantre, ¿podré con todo eso?’ Ahora, luego de la pandemia, necesitaba aire, necesitaba espacio. Como, obviamente, los lugares públicos estaban cerrados, ahí fue que me di cuenta de que necesitaba una casa”, contó la anfitriona del programa mañanero de Telemundo “Hoy día Puerto Rico” sobre la razón principal que la motivó a buscar un nuevo “templo”.

PUBLICIDAD

Aunque los pies cuadrados de verdor que bordean la residencia de dos niveles son muy apreciados por la egresada del programa de Periodismo Digital y Publicidad de la Universidad del Sagrado Corazón, lo que la cautivó fue el espacioso clóset de la habitación principal. Como apasionada de la moda y la belleza, cada pieza de vestir, zapato, cartera y accesorio, de igual manera, debían tener su lugar en la propiedad ubicada en Guaynabo.

“Yo compré esta casa sin estar construida. O sea, que yo me enamoré del diseño en papel y del espacio que decía que tenía el clóset. Realmente, te voy a ser honesta, cuando entré, que me llamaron para ver la casa construida, como que me desilusioné un poco porque no es lo mismo tú verlo en un dibujo versus verlo real. Ya después, con el tiempo, me enamoré de todo lo que escogieron: las losas, los detalles, las texturas, todo eso. Pero ya le tengo todo el amor del mundo y estamos aquí para ver qué otras cosas podemos hacerle”, reveló la modelo que reúne sobre 912 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Fontánez continuó con otras características que buscaba a la hora de realizar la inversión. La lista incluyó una entrada moderna, espacios abiertos y ubicación céntrica. Según comentó, este último factor redunda en calidad de vida. “Mientras menos tiempo pasas en el tapón, pues más rápido puedes hacer tus cosas”, agregó una de las voces del “What’s Up”, de La Nueva 94.7 FM.

PUBLICIDAD

Distribución perfecta

La planta baja de la vivienda cuenta con recibidor y un gran salón con sala, “family”, comedor, amplia cocina con isla y alacena. La distribución se redondeó con un medio baño, perfecto para el día a día y para recibir invitados en eventos y fiestas.

Mientras tanto, la segunda planta está compuesta de un gran máster, vasto “his & her walk-in closet”, más un “linen closet” dentro de la habitación, y baño con ducha agrandada más allá de las medidas convencionales. También contempla cuarto de lavandería y tres habitaciones.

Hace dos años que Fontánez se convirtió en una “happy owner” de la urbanización de arquitectura moderna. Aunque la llegada de la pandemia del COVID-19 atrasó el proceso de cierre y la compra de muebles, la intérprete de “Antídoto” se ha mantenido en una constante búsqueda de piezas exclusivas para decorar el interior de la casa.

Al igual que para el apartamento de Hato Rey, quien inició su carrera en los medios en MTV Puerto Rico, ha recurrido a sus conocimientos en interiorismo para la ambientación. Asimismo, aunque considera que su estilo es minimalista, Fontánez intenta adquirir accesorios que se conviertan en tema de conversación y que reflejen su personalidad.

“Inicialmente conté con una decoradora, pero he ido cambiando. A mí me encanta la decoración y me aburro muy rápido de los conceptos. Así que, esta casa, los dos años que yo llevo, yo creo que ya ha tenido tres cambios drásticos entre ‘wallpapers’, texturas, muebles, y sigo cambiando. Yo creo que ya, ahora con esto, sí la puse a mi gusto. Tengo varias piezas de La Dolce Vita, que fueron los acentos, que ahí fue que resaltó todo lo que ya había hecho, y me encanta. Yo creo que cada una de las piezas que hay en la casa reflejan algo de mí”, exteriorizó.

PUBLICIDAD

Además de la corona blanca hecha en cerámica que ubica en la sala y de la gigantesca figura de caimán que adorna la mesa del comedor, otro de los reyes del interior de la propiedad es un cuadro del artista puertorriqueño William Quetzalcoatl, exclusivo para la animadora.

“Mi estilo es bastante moderno y atrevido porque tengo piezas que son bastante controversiales. Me gustan mucho los colores sobrios, pero es precisamente para poder jugar con acentos, porque ahora mismo yo cambio las cosas que tienen color y es fácil porque la base son colores neutrales”, describió.

La también integrante de “La Mesa” de “Día a día” puntualizó que, por el momento, se visualiza en la residencia a largo plazo. Si algún día contemplara mudarse, añadió, tampoco la pondría en venta.

“Aquí también es muy buena la seguridad, que es otra de las cosas que yo evalué. Quería una urbanización con acceso controlado porque soy una mujer soltera, estoy entrando y saliendo constantemente y quería sentirme segura en mi entorno. Igual, obviamente, pensando en el futuro, en si voy a ser madre o no, pues la casa tiene los cuartos suficientes”, contó.

Brinda por las nuevas oportunidades

Con copa en mano, Fontánez se mostró agradecida por los proyectos que han llegado a sus manos recientemente. Gracias a su rol de presentadora en “Hoy día Puerto Rico”, ha hecho realidad un sueño que nació cuando tenía 15 años.

“Yo fui como bailarina y bailé ‘Thriller’ de Michael Jackson un Halloween. Y mira las curiosidades de la vida, que el primer baile que hice en ‘Día a día’ fue ‘Thriller’, el 31 de octubre pasado. Yo tocaba las paredes de mármol y siempre que iba para una entrevista o lo que fuera, yo lo declaraba”, expuso.

PUBLICIDAD

De hecho, sin saber que dos años después Telemundo se convertiría en su segunda casa, la comunicadora revistió la escalera principal de la residencia con un material similar al mármol. De esta manera, se sentiría más cerca de su sueño.