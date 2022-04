Las modelos y presentadoras Jacky Fontánez y Mimi Pabón, además de compartir similitudes en los medios de comunicación, coinciden como amigas en la pasión por viajar.

Ambas -juntas o por separado- comparten con frecuencia con sus seguidores sus aventuras en diferentes destinos y cómo han conocido nuevas culturas. Pabón viaja más a menudo que Fontánez, según lo documenta en sus redes sociales. La modelo ha logrado alianzas con agencias y agentes de viajes que le han permitido emprender vuelo hacia otros destinos con regularidad.

De hecho, Pabón expresó que desde el 2008, cuando viajó por primera vez a Japón, decidió ser una viajera frecuente. Al ser influencer comparte sus experiencias en las redes sociales.

“En el 2008 viajé a Japón y desde ahí me volví adicta a viajar el mundo. Conocer tanta gente diferente, entender su cultura, sus religiones, su forma de ser, probar sus manjares, escuchar su música y escuchar de ellos mismos la historia de su país son algunas de las maravillas de viajar. Aun al día de hoy no tengo un destino favorito, todos me gustan y a todos regresaría, todos tienen su encanto y todos ofrecen algo hermoso”, escribió en una población el año pasado en sus redes sociales.

El año pasado la madre del pequeño Ricardo Reyes también dio un viaje de ensueño para descubrir Turquía. Además regresó a Grecia.

Entre elefantes, templos y agua

Esta vez, las dos modelos emprendieron un viaje juntas la semana pasada con destino a Tailandia e Indonesia.

Pabón ya había estado en el hermoso país. A juzgar por las fotos y los videos cortos, la amigas han disfrutado mucho su aventura. La primera parada fue en Nueva York.

Las presentadoras llegaron hace una semana a la ciudad de Bangkok, capital de Tailandia.

Las modelos, que en otros viajes han conocido destinos como Dubai y Paris, en Tailandia visitaron templos y han explorado la cultural del país.

Se alojaron en un hotel que les permitió tener de cerca los elefantes y alimentarlos. Las modelos están acompañadas por otros dos amigos puertorriqueños.

La locutora del programa “El What’s Up” de La Nueva 94.7FM se mostró un poco temerosa con los elefantes, pero luego se les acercó.

Fontánez pudo estar cerca de un tigre en el Tiger Kingdom Chiang Mai en la ciudad de Mae Rim.

Durante el día de hoy las presentadoras puertorriqueños se encuentran en Bali, según publicaron en sus historias en Instagram.