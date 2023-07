Entre todas las estrellas que desfilaron por la alfombra roja de la más reciente edición de Premios Juventud en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, los artistas boricuas se destacaron. Unos cautivaron con ajuares esplendorosos que no pasaron desapercibidos ante la mirada de los allí presentes. Otros, como la personalidad de “realities” de competencia, Janice Betancourt, se impusieron con su seguridad y confianza en sí mismos.

Casi al finalizar el “show” de antesala “Noche de estrellas”, la modelo y empresaria de 34 años arribó al recinto ataviada de anaranjado. Más allá del pronunciado maquillaje a cargo de Jeremy Edward y la coleta postiza con la que completó el “look”, lo que enalteció a la natural de Trujillo Alto fueron la seguridad, la confianza y la madurez, elementos que ha adquirido en esta nueva faceta profesional.

“Es la primera vez que paso por aquí (por la alfombra roja) por mérito propio, representando a mi isla en México. Entonces, es algo que me llena el alma. No tengo palabras, de verdad. Donde quiera que me paro es para presentar a esta pequeña islita, pero que tiene un corazón gigante”, dijo la excompetidora del programa “Guerreros” de Wapa Televisión.

PUBLICIDAD

A través de su desempeño en el “reality show” “Reto 4 elementos” de Univision Betancourt ha comenzado a ganar fama internacional. Ahora, su nombre suena como uno de los favoritos entre la audiencia del polémico espacio televisivo.

“Yo empecé en un ‘reality’ aquí (‘Guerreros’) y seguí para este segundo (‘Reto 4 elementos’). Entonces, decidí quedarme en México tomando clases de todo porque yo soy una persona que piensa que cuando llega la oportunidad, tú tienes que estar listo. No sé lo que viene próximo, pero sí sé que viene algo”, expuso la representante de Puerto Rico en Miss Asia Pacific 2012.

Aunque siente un amor “incalculable” por la isla que la vio nacer, por el momento, la presentadora continuará radicada entre Mexico y Televisisa/Univision, argumentó.

Mientras continúa su preparación en el mundo del espectáculo, quien practicó pista, campo y voleibol, en sus años como estudiante, afirmó que su personalidad actual es igual a la que debe tener cualquier invitado a una fiesta de verano.

“(Soy) libre, la más que goza y ama, que cree que cuando uno es, es lo más rico que se siente. Entonces, yo creo que no hay mejor diversión que esa. Así uno le envía a la gente el mensaje de que se atrevan a ser, no pasa nada”, enfatizó.

La modelo también cuenta con una certificación como entrenadora grupal. Entre sus pasatiempos está motivar el “fitness”, los estilos de vida y la belleza. Quien, también, se describe como un “almalibre), que en su cuenta de Instagram tiene más de 1645 mil seguidores donde les comparte contenido diario relacionado a sus intereses. Aprovechó para darle las gracias al público por el apoyo masivo.

PUBLICIDAD

“Hace que me sienta muy emocionada porque es una realidad que cuando boricuas llegamos a hacer algo en otro país se sienten intimidados por nuestra presencia. Entonces, qué lindo. Mira, se me paran los pelos,qué lindo es sentir es. Además, con nuestra humildad, porque yo creo que la humildad es una característica que representa a los boricuas, le enseñamos a ellos que no hay competencia”, subrayó.