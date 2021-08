El comentarista político y licenciado Jay Fonseca pocas veces muestra cuán vulnerable puede ser su vida, frente la pantalla chica.

El estilo del abogado siempre ha sido proyectarse firme, impasible, fuerte y con el carácter que requiere la fiscalización gubernamental y las investigaciones periodísticas. Sin embargo, cuando se trata de él, de las decisiones que toma como fue su inesperada salida de Telemundo y su nueva contratación como productor en Wapa Television, el famoso comentarista político admitió que le resulta incómodo, siente presión, miedo y los nervios se apoderan de él ante el cambio.

Fonseca estrenará a partir de este lunes, 23 de agosto su propio espacio televisivo “Los datos son los datos”, programa que irá al aire de lunes a viernes en horario de 3:20 p.m. y que servirá de antesala a NotiCentro Edición Estelar. El abogado reconoció hoy que las expectativas de la audiencia con el nuevo programa de Wapa Televisión son altas y por ello la presión se intensifica.

Sostuvo a su vez, no estar acostumbrado a ser el protagonista de la noticia y acaparar titulares por motivo de su separación con las producciones de Tony Mojena, luego de laborar por 12 años en Telemundo. Su salida del canal la describió como “una ruptura sentimental”. De igual forma, expresó sentirse muy cómodo y feliz con la bienvenida de sus compañeros de Wapa TV.

“Tengo presión, si digo lo contrario miento. Hay mucha presión. Esta vez soy el productor y todo va a depender de la visión del grupo de trabajo que estoy trayendo. No me acostumbro (a convertirse en noticia) porque estoy fuera de mi zona confort. Me gusta comentar de noticias que involucran otra gente y no de mí. No es que tenga un problema de autoestima y mucha gente no me va a creer porque piensan que soy un personaje... (hace una pausa). Fue incómodo. Romper con una familia que fueron tus compañeros de trabajo de tanto tiempo es duro”, sostuvo el abogado en entrevista con este medio desde Wapa TV.

Fonseca agradeció a la gerencia de Wapa TV por ser paciente con sus exigencias y preparativos para las dos nuevas producciones que tiene a cargo.

Con su llegada a Wapa TV enfatizó sentirse apoyado porque según dijo: “ellos ven potencial en mí para cosas de largo tiempo y largo plazo”.

El licenciado explicó que “Los datos son los datos” será un programa de formato noticioso abierto al análisis. El programa no se limitará a la opinión de Fonseca, sino que “buscará desmenuzar la noticia del día con análisis”. El formato del espacio integrará investigaciones y seguimiento a noticias, tal y como ha sido su estilo en la última década. El programa incluirá elementos de humor y sátira con diversas figuras invitadas.

“El horario es un reto interesante porque es un concepto diferente a esa hora. No voy a estar solo voy a tener otros invitados que se integran al análisis. No ha habido otro programa como ese en ese horario. El programa es parte del bloque de Wapa TV. El programa no se parece a lo que yo hacía en las noches en el otro canal. Es otro concepto”, aclaró.

A la par con su estreno de “Los datos son los datos”, Fonseca se prepara para su otro programa en Wapa TV dedicado por completo al periodismo investigativo. El programa deberá anunciarse en las próximas semanas y se emitirá una vez a la semana.

La producción del espacio investigativo aún se organiza, ya que se encuentra en la etapa de reclutamiento de personal por parte de Fonseca y de la periodista Jennifer Álvarez, quien fue exsecretaria de prensa de Ricardo Rosselló.

El abogado afirmó tener injerencia absoluta en la contratación de personal, puesto que su contrato con Wapa TV es como productor.

“Ese espacio será dramáticamente diferente a lo que hacíamos antes. La forma de presentar las investigaciones será otra. Vamos a tener un grupo de investigadores que más adelante daremos a conocer. Estamos desarrollando el programa y falta unas cosas para poder anunciarlo”, afirmó.

Fonseca señaló que aunque no vislumbraba salir de forma súbita de Telemundo, ve con buenos ojos la renovación del programa “Rayos X”, ya que “se abrieron más oportunidades de periodismo investigativo”.

“Creo que ambos (Telemundo y Wapa TV) hemos crecido. Básicamente ellos sustituyeron lo que yo hacía con un grupo de personas que van a hacer más periodismo investigativo y eso es positivo para Puerto Rico. Todos son excelentes personas Valeria, Falú, Ernie, Osvaldo y Yolanda son muy buenos y competiremos. Ganará el que la audiencia decida”, puntualizó.

Como parte de la oferta de las producciones locales de Wapa TV, la programación vespertina arranca a las 2:00 p.m. con “Lo sé todo”, que tendrá una duración de una hora y 20 minutos, luego a las 3:20 irá “Los datos son los datos”, seguido por NotiCentro Edición Estelar.