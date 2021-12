A pesar de que ya se “paseaba” en la industria del entretenimiento por su carrera como cantante, Jay Seratti reconoció que haber ganado la competencia “Objetivo Remix” de Wapa Televisión el pasado mes de noviembre ha traído un cambio radical a su vida. De igual manera, sostuvo que haberse alzado con la victoria -de alguna forma u otra- lo prepara para sus próximos pasos en el mundo del espectáculo.

“Todavía no creo todo lo que ha ocurrido este 2021 en mi carrera. Jamás imaginé que hubiese podido participar en el concurso y mucho menos que se me hubiese cumplido el sueño de actuar junto a grandes actores a los cuales admiré desde pequeño. Todo el elenco del programa me ha recibido súper bien, como si hubiese estado ahí por años. Sunshine Logroño es un artista que admiro mucho y confieso que hasta ahora su presencia me intimida porque es raro estar hablando con una persona que admiras”, dijo Seratti a través de un comunicado.

El artista detalló que lleva años cantando y tomando clases de actuación, pero no fue hasta la llegada de la pandemia en 2020, que decidió no seguir “boicoteando” su talento e ingresó al concurso que le otorgó $1,000 y la oportunidad de colaborar con la producción de “El Remix” en algunos segmentos. El creador de personajes como “Junior” reveló que, en ocasiones, asistía a audiciones para comerciales, películas y obras teatrales, pero la ansiedad del momento hacía que se retirara a pasos de la entrada.

PUBLICIDAD

“El 2021 empezó con muchos sueños musicales, pero en verano me hacen el acercamiento para participar del programa ‘Ahora es que es’ de TeleOnce como uno de los animadores y a pesar de que fue corto el tiempo por su cancelación, la experiencia fue enriquecedora. Luego llega la oportunidad de participar del concurso de ‘Objetivo Remix’ de Wapa Televisión y no dudé en enviar mi vídeo sin imaginar que ganaría”, agregó.

En 2022, Seratti espera escribir y desarrollar nuevos personajes para llevarle alegría al pueblo. Según el multifacético, la risa es algo que “le hace falta a la gente”.

El comediante expresó que estas navidades fueron diferentes y añadió que la Despedida de Año también lo será. De igual manera, se refugia en el amor y apoyo de su familia para mirar con optimismo sus próximos proyectos.

“La voy a pasar en familia, la misma que siempre me ha apoyado en todos mis locuras. Son mis mejores fanáticos y críticos. Lamento que mi padre no pueda ver mis logros que tanto anhelaba y me inspiraba desde pequeño a luchar por ellos. Él quería que fuera un cantante de salsa” dijo. “Pero aún está mi madre que además de criarme, motivarme, llevarme a las clases de actuación y de canto, me sentaba a ver las entrevistas de Chayanne para que viera, como decía ella ‘un artista completo’, ya que le gusta como se expresa frente a la prensa y no la puedo defraudar. Créanme que esta oportunidad la aprovecharé al máximo, le demostraré a los que me eligieron como ganador que no se equivocaron”, apuntó.