Tras una intensa lucha que se extendió por tres horas, el nombre de Puerto Rico volvió a escucharse en la gran final de Exatlón Estados Unidos, luego de que Jeyvier Cintrón se convirtiera esta noche en el ganador de la quinta temporada de la competencia de Telemundo. Con sus familiares y excompañeros como testigos, el hijo del boxeador profesional Javier “Perrito” Cintrón y de la árbitro aficionado, Aracelis Ocasio, “el señor de los puños” venció al mexicano Kelvin Noé Rentería.

Desde que pisó por primera vez las arenas de “la competencia más feroz del planeta” hace más de 6 meses, el joven de 26 años se posicionó como uno de los favoritos, llevándose a su paso a grandes competidores como Andoni García, Horacio Gutiérrez, Jr. y Rafael Soriano. El bayamonés, quien clasificó a las Olimpiadas de Río de Janeiro en 2016, tras superar por decisión unánime al estadounidense Brent Richard Venegas en la Serie Mundial de Boxeo, obtuvo el premio de $200,000.

En entrevista con Marisela “Chelly” Cantú, primera ganadora de Exatlón Estados Unidos y quien fungió como coanfitriona este año, Cintrón admitió que su fortaleza para llegar a la final de la competencia era su mentalidad. Asimismo enfatizó que llevar puesto el uniforme de finalista era una recompensa por todas las vicisitudes que afrontó los pasados meses.

PUBLICIDAD

“Mi fortaleza creo que es la mentalidad. Siempre traigo una mentalidad positiva. Pase lo que pase me he sabido levantar de las derrotas que he tenido y por eso es que he llegado tan lejos. He llegado hasta aquí y me he fajado. He luchado contra el dolor, muchas cosas, fatiga... Y bueno, estar aquí, con este uniforme nuevo, creo que me lo he ganado y me siento muy orgullo de lo que he logrado”, dijo con tono de humildad en aquel entonces.

La final de Exatlón Estados Unidos, que se transmitió en horario de 8:00 p.m. a 11:00 por Telemundo también contó con la participación de Norma Palafox y Nathalia Sánchez. La futbolista mexicana, que por segundo año consecutivo se posicionó como finalista de la competencia, se proclamó esta vez como la vencedora de la división femenina ante la gimnasta artística colombiana.

Cintrón, por su parte, es el primer varón boricua en ganar el codiciado trofeo. En 2019, Valeria Sofía “La rebelde” se convirtió en la segunda ganadora de Exatlón Estados Unidos y primera puertorriqueña en lograrlo. De igual manera, figuras como Tommy Ramos, Gabriela del Mar, Elías Tirado, Wilmarie Negrón, Yaritza Medina, Yarishna Ayala y Dayleen Santana son atletas locales que han logrado dejar una huella en la competencia que se realiza a orillas del Río Chavón en República Dominicana.

La quinta temporada de Exatlón Estados Unidos se destacó por contar con 18 circuitos que los competidores recorrieron por, al menos, 3,000 carreras. Según datos ofrecidos por la producción del programa, 5 atletas pasaron las 200 victorias y solo en el Tablero del Dinero los equipos se llevaron $359,500.

PUBLICIDAD

Frederik Oldenburg, el presentador de la competencia, ya confirmó la sexta temporada durante la narración de la final y una publicación en las redes sociales.

Desde mañana martes, 24 de agosto, Telemundo transmitirá el nuevo “reality” “La casa de los famosos”, inspirado en “Big Brother VIP”. Esta noche se confirmó que Rentería se integrará al programa junto a figuras como Gisela Aboumrad y Gaby Spanic. Además, el 12 de septiembre iniciará “Así se baila” donde la conductora puertorriqueña, Adamari López, fungirá como jurado.