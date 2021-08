La trayectoria de Jeyvier Cintrón en la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos ha sido ascendente. Desde que pisó por primera vez las arenas de “la competencia más feroz del planeta”, el boxeador boricua se ha destacado y se ha llevado a su paso a grandes competidores como Andoni García, Horacio Gutiérrez, Jr. y Rafael Soriano.

Esta noche, “el señor de los puños” buscará convertirse en el campeón de la quinta temporada del concurso de juegos extremos que tuvo sus inicios el 16 de julio de 2018. De alzarse con la victoria, el hijo del boxeador profesional Javier “Perrito” Cintrón, cargará con $200,000 y se convertirá en el primer hombre puertorriqueño en obtener el codiciado trofeo.

Recientemente, en entrevista con Marisela “Chelly” Cantú, primera ganadora de Exatlón Estados Unidos, el joven de 26 años admitió que su fortaleza para llegar a la final de la competencia es su mentalidad.

“Mi fortaleza creo que es la mentalidad. Siempre traigo una mentalidad positiva. Pase lo que pase me he sabido levantar de las derrotas que he tenido y por eso es que he llegado tan lejos. He llegado hasta aquí y me he fajado. He luchado contra el dolor, muchas cosas, fatiga... Y bueno, estar aquí, con este uniforme nuevo, creo que me lo he ganado y me siento muy orgullo de lo que he logrado”, dijo con tono de humildad.

La final de Exatlón Estados Unidos, que se transmitirá esta noche desde las 8:00 p.m. por Telemundo también contará con la participación de Kelvin Noé Rentería, Norma Palafox y Nathalia Sánchez. El programa se extenderá por tres horas. En el vídeo promocional se muestra a los familiares de los finalistas llegando al área de los circuitos. También aparecen los participantes de esta temporada que ya fueron eliminados.

El pasado mes de mayo, el boxeador profesional pasó una semana sin pisar las arenas de Exatlón Estados Unidos por alegado “incumplimiento de contrato” junto al mexicano Jacobo García.

“Como pueden ver en el equipo de los Famosos no se encuentran Jeyvier Cintrón ni Jacobo García. Para proteger la integridad de la competencia hay estrictas normas que todos los atletas deben seguir. Jacobo y Jeyvier no han seguido algunas de estas reglas, por lo cual ambos atletas están suspendidos durante una semana de competencia”, dijo el animador Frederik Oldenburg sin entrar en detalles en aquel entonces. Nunca se supo con claridad qué fue lo que pasó.

Cintrón ha sido merecedor de varios lingotes de oro, medallas de salvoconducto y estipendios adicionales por su rapidez y puntería perfecta.