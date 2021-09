El actor venezolano, Jorge Aravena, se convirtió anoche en el quinto eliminado del “reality show” de Telemundo “La casa de los famosos”. El intérprete de “Ernesto Mendiola” en “Querida enemiga” estaba en riesgo de abandonar la competencia junto a Alicia Machado, Christian De La Campa y Cristina Eustace.

El pasado martes, el galán de novelas le pidió a su amiga Verónica Montes que no lo salvara de la nominación, luego de que la actriz de 32 años fuera seleccionada como la “líder de la semana”. La artista, quien perteneció al elenco de “El señor de los cielos” le hizo caso y dio su voto a Celia Lora. Lo anterior fue motivo de malestar entre los habitantes de la casa y los seguidores del programa en las redes sociales.

Anoche, por su parte, Eustace, Machado, De La Campa y Aravena entraron a la sala de eliminación tomados de las manos. “Espero que no sea tan dramático como la vez pasada que estuve con Uriel”, se escuchó decir a la exreina de belleza.

Machado, quien desde la primera semana del “reality” ha tenido fuertes encontronazos con Lora, fue la primera en salvarse y volver a “La casa de los famosos”. Luego, Héctor Sandarti, conductor de las galas nombró a De La Campa, quien se salvó por tercera vez de la eliminación. Le siguió Eustace.

“Te quiero mucho”, dijo la cantante mexicana mientras Aravena le insistía que estaba bien y enviaba saludos a sus ahora excompañeros. La cantante no aguantó el llanto al reingresar a la casa.

“Compañeros quiero que sepan que pase lo que pase disfruté con ustedes a mi estilo pero de eso se trata esto aquí, de ser uno mismo, así soy en la vida normal, no estoy representando un personaje. Se me nota cuando me pasa algo, como ahora, me encabrona ponerme sentimental”, afirmó con la voz entrecortada.

El momento emocionó a los compañeros, entre estos Montes, quien compartió una amistad especial con el actor dentro de “La casa de los famosos”.

“He disfrutado, me he enojado también, la he pasado muy bien, mal también, hay una variedad de sentimientos. Quisiera decir más cosas pero las voy a evitar porque no voy a poder hablar en este momento”, continuó el artista.

En las redes sociales los seguidores expresaron apoyo al nuevo eliminado quien habló de sus compañeros sin rencor y agradeció la experiencia en el “reality”. “Qué bonito habló Jorge, muy respetuoso, sin groserías ni envidia, eso señores es de grandes y es de aplaudir y gente así es la que se quiere y también se respeta”, dijo una fanática.

Aravena se convirtió en el quinto eliminado de “La casade los famosos”luego de Uriel de Toro, Daniel Vargas, Tefi Valenzuela y Anahí Izali.