Pícaro, pausado y de filosofía profunda. Con estas cualidades el comediante Raymond Arrieta personificó anoche el papel de Juan Armau (Juan Dalmau) en la parodia “El Gran Babaso” del programa “Raymond y sus Amigos” (Telemundo).

“Aquí el que más o el que menos, echó pelo. Yo tengo que decir que la mona, aunque se vista de mona, mona se queda. La realidad es que, con los Judas, no se pelea. Ellos (sus compañeros de pepeleta) todos están solos. El león nunca voltea cuando ladra un perro. Y no creas que porque el payaso se ríe contigo es amigo tuyo. Habiendo dicho eso, yo soy joven. Mi hoja de servicio habla por mí. No más PPD, PNP. Eso es mío. No te copies. Al que le caiga el sello, que se lo pongo”, dijo durante su discurso inicial en la imitación de “El Gran Debate” que transmitió Wapa Televisión el pasado jueves.

PUBLICIDAD

Acompañado de sus contrincantes Alexandra Múcaro (Mónica Pastrana), Eliezer Molido (Noland Otero), Dr. Cesar Basketball (Miguel Morales), Pedro Pieliso (Rosko Jaime) y Charlie Flaquito (también caracterizado por Arrieta), Armau, tuvo la oportunidad de expresarse sobre el estatus de la isla en caso de que gane las elecciones del próximo 3 de noviembre.

“Aquí el que menos puja, puja un coco o una pava. Se guillan de avión y yo soy el aeropuerto. Pidiéndole chinas a un palo de mangó. Primero, tienes que pelar el aguacate para llegar a la pepa. Se puede mascar chicle y caminar a la vez. Yo no quiero separación con Estados Unidos, quiero la unión con el mundo. No es lo mismo ni se escribe igual pelando el coco con los dientes. A buen entendedor, menos sopapo”, contestó sin que el resto de los personas y técnicos en el estudio pudieran aguantar la risa.

La interpretación de Arrieta no solo le arrancó carcajadas a los presentes en el estudio de grabación del programa de comedia que se transmite todos los martes a las 8:00 p.m., sino también al propio Dalmau y su familia, quienes disfrutaban la parodia desde su hogar. Así lo evidenció un vídeo publicado por Gabriel Dalmau -hijo del candidato- que muestra a su padre riendo sin parar y hasta secarse las lágrimas por el ataque de risa.

“Brutal @raymondarrieta y sus amigos. Hace tiempo no escuchaba y veía tal carcajada constante. Gracias un millón por las risas. Y gracias por almorzarte a mi papá”, escribió el hijo del candidato en las redes sociales junto al vídeo.

PUBLICIDAD

Otra que se disfrutó su imitación fue la reportera de Wapa Televisión Sylvia Verónica Camacho quien desde el comienzo del programa expresó en las redes sociales que reír es más que necesario.

Eventualmente, publicó una fotografía suya y de la actriz Joealis Filippetti en plena caracterización y un mensaje que decía que “la comedia no solo sana, es un arte que muy pocos logran llevar a la perfección”.