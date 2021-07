El comediante Kiko Blade irrumpió en llanto al revivir el esfuerzo que hizo para regalarle un auto a su madre durante una entrevista con Chente Ydrach en el canal del “influencer”.

El comediante fue invadido de emociones durante la entrevista al ver nuevamente el momento. La satisfacción de haber conseguido el auto sin la ayuda de ningún auspiciador, productor o marca le hizo reconocer su esfuerzo.

“Tanto jod@* esfuerzo constante y constante… el ‘trouble’ es tanto que cuando pasan estas cosas son un respiro. Uno dice ‘¡qué bueno mano, que paso esto! Qué bueno que pasan por el esfuerzo de uno. Esto sale del esfuerzo de uno. Del bolsillo de uno. Algo que me complace más es que no hay marca, ni un productor, ni un jefe y que no hubo nadie entre medio de esa oportunidad que yo di. Todo el esfuerzo sale de uno . No hay intermediarios y eso me da una paz cabr@#$. Si pude lograr eso puedo lograr lo que sea... tengo que trabajar más “, sostuvo el comediante que participa en el programa “El Remix” de Wapa TV.

Al ver la reacción de llanto del comediante, Chente no pudo contener la emociones.

El actor también pudo adquirir su propio auto, luego de estar por mucho tiempo con problemas en el antiguo carro.

El obsequio a su madre fue por motivo de los 70 años.

El comediante vaciló con Chente sobre la petición de un carro que en su momento le hizo al trapero Bad Bunny, sin mediar una respuesta o reacción de parte del exponente urbano. Si hubiese obtenido el auto de igual forma iba a ser para su madre.

“Cuantas veces yo le pedí un carro a Bad Bunny... al principio yo dije si esto pasa y Bad Bunny me da un carro hijo de @## caro era igual para mami”, mencionó entre risas. El comediante explicó que aunque él fue quién hizo el gesto de adquirir el auto el resto de su familia también va a aportar en la mensualidad del auto.