Kimberly Santiago sale de “PR en vivo”

La también periodista agregó que sumará una experiencia en su trayectoria profesional. Esto, aseguró, no impedirá que continué en contacto con sus compañeros, por amor al proyecto y a la audiencia.

“Voy a saguir diversificándome, pero ustedes saben que para mí es muy importante mi familia y con todos los proyectos que he tenido, pues he descuidado un poco eso”, dijo. “Me llevo grandes amistades, experiencias, ‘PR en vivo’ me ayudó a entrar a la televisión comercial. Yo llevaba casi 7 años trabajando en diferentes cositas y nunca había estado expuesta de esta manera”, añadió Santiago.