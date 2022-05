A pocos días de que la vedette cubana Niurka Marcos manifestara que su paciencia hacia la presentadora Laura Bozzo había llegado al límite, la peruana aprovechó y empleó la nominación espontánea contra “la mujer escándalo” e Ivonne Montero. ¿Las razones? La estrella de programas de corte feminista lo contó todo durante una sesión en el confesionario.

“En primer lugar debo decir que ahora sí hay dos bandos muy definidos y enfrentados. El bando de Niurka es uno y el bando de Laura es el otro. Se nota claramente que hay, bueno, no sé, un manejo muy especial en el caso de Niurka porque a mí me parece muy extraño que Nacho gane cuando no tiene afuera ni una sola persona que vote por él”, comentó.

Bozzo se refiere al actor y modelo argentino Ignacio “Nacho” Casano quien ha estado nominado para abandonar “La casa de los famosos” en dos ocasiones, y se ha salvado a través del voto del público. Su caso es comparado con el del actor mexicano Christián De La Campa, quien durante la primera temporada del “reality” estuvo en esa posición en más de cinco ocasiones y se mantuvo hasta casi el final de la competencia.

“A Niurka le doy 3 puntos por su hipocresía, porque para mí el hecho de querer ganar un juego no significa la deslealtad y en el segundo lugar le doy 2 puntos a Ivonne porque Ivonne es la persona más doble cara que he conocido aparte de Niurka”, añadió.

En la cuenta de Instagram de Telemundo Realities, las respuestas a los comentarios de Bozzo no han sido avalados por los seguidores del espacio televisivo.

“Si quedan nominadas Niurka e Ivonne contra dos del otro cuarto, pues obvio saldrá uno del otro cuarto y la señora Laura se quedará más sola. Ivonne y Niurka se perfilan de ganadoras”, comentó la usuaria @alxandracm. “Probablemente quede ella misma nominada por tanto lío que ha armado”, dijo por su parte @nenafalche.