“La casa de los famosos” está lista para recibir a las grandes estrellas que se unen a la tan esperada nueva temporada que estrenará en vivo el martes, 10 de mayo a las 7:00 p.m. por Telemundo. El “reality” regresará con episodios repletos de drama de la mano de personalidades icónicas que vivirán bajo el mismo techo en total aislamiento y rodeadas de cámaras y micrófonos que capturarán cada uno de sus movimientos.

La famosa y controversial Niurka Marcos es la primera en confirmar ser parte de este exitoso formato que aleja a reconocidas personalidades de su mundo habitual en una experiencia multiplataforma que incluye acceso exclusivo 24/7 en telemundo.com.

“‘La casa de los famosos’ viene en grande en esta nueva edición con un elenco que impresionará a todos”, señaló Ronald Day, presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo en declaraciones escritas. “Ya estamos preparándonos para inaugurar una temporada que dejará a la audiencia pegada a esta experiencia multiplataforma desde nuestra pantalla hasta el ‘livestream’ 24/7 con todo el intenso drama, incógnitas y sorpresas que se van descubriendo de las personalidades en su búsqueda de un gran premio en efectivo”.

Con más de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos, todos sus movimientos serán capturados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras comen, duermen, comparten baños, tienen conversaciones íntimas y enfrentan tareas domésticas, desafíos de nominación y ceremonias de eliminación. Los televidentes pueden presenciar las alianzas dinámicas, rivalidades y romances mientras estas personalidades compiten para llevarse a casa el gran premio en efectivo. Cada semana, el voto del público determinará qué celebridad saldrá de la casa, y también seleccionará al favorito que será coronado como el ganador al final de la competencia.

Reconocida actriz, cantante, bailarina y vedette, Marcos es una estrella del espectáculo que se ha dado a conocer por exitosos proyectos y por su personalidad controversial. Su trayectoria inicia como bailarina en el legendario cabaret Tropicana en su natal Cuba con el que recorrió más de 20 países en Europa, Asia y América Latina. Una vez se radicó en México, se integró al mundo de la televisión y logró incursionar en el mundo de las telenovelas de gran reconocimiento tanto en México como a nivel internacional. Entre estas figuran: “Salomé”, “Vivo por Elena”, “Tres mujeres”, “Gotita de amor”, “La fea más bella” y “Fuego en la sangre”, además de la serie “Alma de ángel”. También cuenta con varias obras de teatro siendo “Aventurera” su éxito más resonante bajo la producción de la legendaria Carmen Salinas. En plan de productora, estelarizó “Canción de Rachel”, “La bella de la Alhambra”, y “Lo amo, pero es imbécil”, además de producciones musicales como “La emperadora”.

Sobre los conductores

Luego de una exitosa primera temporada, Héctor Sandarti y Jimena Gállego regresan a “La casa de los famosos” para presentarles a los televidentes todo lo que ocurre entre las celebridades durante su encierro, los momentos más impactantes, emocionantes y controversiales, además de las eliminaciones y los cara a cara con cada participante en su salida de la residencia. Como una de las personalidades más versátiles de la televisión, Sandarti ha fungido como conductor de importantes programas y concursos incluyendo el programa de Telemundo, “Un nuevo día”, y producciones como “Vas o no vas”, la versión en español de “Deal or No Deal”, entre otros. Al lado de Sandarti estará su colega, Gállego, talentosa cantante, actriz, presentadora, periodista y emprendedora que colabora para el programa “En casa con Telemundo”. Gállego es cofundadora de “Mothers Front”, una serie de conferencias de parte de madres famosas que hablan sobre sus experiencias de vida y carreras.