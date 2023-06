A lo largo de la segunda temporada de “Top Chef VIP”, la relación entre la actriz Laura Zapata y el “influencer” Sebas Villalobos se ha visto afectada. La mexicana y el colombiano, han protagonizado los altercados más intensos en la corta historia del “reality show” de Telemundo.

Al parecer, esta semana, la hermana de Thalía no aguantó más y llevó los insultos contra el cantante a las redes sociales. Allí, como era de esperarse, hubo opiniones de todo tipo.

¿Qué credibilidad puede tener una persona que se viste así para presentarse en un programa. Telemundo, me llamaste para un programa no para una comedieta de quinta. Qué falta de respeto para el público. En pijama, una corbata o un pañuelo extraño, el pelo de CruelLa de Vil, todo iluminado su cuerpo, pantuflas de garra… De veras me lleva a la carcajada, sin personalidad a los casi 30 años buscando identidad. Creo que ya está grandecito, ¿no piensas lo mismo ?”, expuso Zapata en su cuenta de Twitter.

PUBLICIDAD

Las palabras de la artista no fueron aplaudidas por un grupo de usuarios, quienes manifestaron que “así se visten los jóvenes ahora, se ponen lo que les hace sentir cómodos, a usted le molesta que le dijeran que debió ser la eliminada por el grave error de la espina”, por ejemplo.

Otros, invitaron a la competidora mexicana a relajarse porque es una “señora con educación”. Finalmente, al coincidir con uno de sus seguidores, la actriz aseguró que “no conocía” a Villalobos antes de la competencia, que es “un mamarracho” y que “se quiere hacer notar”.