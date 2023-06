En la segunda temporada de “Top Chef VIP”, el “reality show” de cocina de Telemundo, han transmitido despedidas que para el resto de los concursantes han sido indiferentes. Anoche, sin embargo, la audiencia fue testigo de una de las salidas más emotivas de esta edición.

Luego de enfrentarse a competidores fuertes como Laura Zapata, Germán Montero y Alana Lliteras, el exprofundo del fútbol americano, Jose Gumbs, tuvo que despedirse de la cocina de “Top Chef VIP” “para siempre”, según la presentadora Carmen Villalobos.

“Vas a hacer muchas falta, carnal, en este ‘Grupito Cool’”, dijo el actor mexicano Jesús More. “Gummy Bear, te voy a extrañar demasiado. Para mí, no quiero que esto sea un adiós, sino un hasta pronto. Serás una de esas amistades que no importa la distancia, me gustaría poder mantener”, expresó Lliteras.

Detrás de cámaras, en entrevista con Villalobos, el excompetidor reveló que fue lo que más aprendió en el “show” de cocina que el año pasado fue conquistado por el mexicano Lambda García.

“Mucha paciencia, mucha paciencia. Te juro que había momentos, ustedes me ven aquí bien tranquilo, pero la mente me estaba diciendo ‘tira esto para arriba porque tú no puedes, papi’”, respondió. Villalobos no pudo contener la risa.

“La aventura gastronómica de José Gumbs en ‘Top Chef VIP 2′ llegó a su final”, escribieron en las redes sociales de Telemundo Realities donde el público también se despidió de Gumbs.