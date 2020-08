“Agradecido”, así se siente el comediante Raymond Arrieta luego de recibir los resultados de la prueba molecular del COVID-19 tanto de él como del resto de sus compañeros del programa “Raymond y sus amigos” (Telemundo).

“Buenas noticias. Todas las pruebas moleculares salieron negativas, la mía y la de todos mis amigos . Cada 10 días nos hacemos las pruebas pero esta vez se tardaron por que no hay suficientes reactivos por tal razón no pudimos hacer el programa anoche, hasta no estar seguros que todos incluyendo la producción estuviéramos bien. Gracias a todos por sus llamadas, mensajes. Qué rico se siente saber que el pueblo te quiere. Gracias. Hoy regreso a Día a Día a la 1pm en vivo. Gracias a nuestro productor y amigo Tony Mojena por siempre preocuparse por todos sus empleados. Gracias a Cancela por apoyarnos y Elia Calvo por ayudarnos a llevar el mensaje. Tenemos que vivir con esta realidad y gracias a Dios lo que estamos haciendo está funcionando. Usa la mascarilla. Se les quiere. Ahora a seguir llevando alegría al pueblo”, manifestó el anfitrión del programa de comedia en sus redes sociales.

“Raymond y sus amigos” no se transmitió anoche en vivo dado a una anomalía aislada en una de las pruebas de rutina que se le realizan tanto a los talentos como a la producción, según informó el canal a través de sus plataformas sociales.

La nota establecía que posterior a este suceso, todas las pruebas serólogicas habían dado negativo en dos ocasiones, pero, de igual manera, se esperaba el resultado de las pruebas moleculares.

Ante esta realidad, la gerencia de Telemundo Puerto Rico determinó no reunir físicamente al elenco y la producción como medida de seguridad. Aún así, se retransmitió un programa grabado que contó con los segmentos “Gato Encerrado”, “Rajando las primarias” y “Men an the City”.

"Nuestro norte es la seguridad y salud de todos lo que laboran dentro de nuestras instalaciones", manifestó el presidente de Telemundo Puerto Rico, José Cancela a través de la comunicación.

La producción de Tony Mojena es liderada por Arrieta junto a René Monclova, Jorge Castro, Mónica Pastrana, Lizmarie Quintana, Norwill Fragoso, Joealis Filippetti, Rosko Jaime y Miguel Morales.