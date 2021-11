El presentador Josué Carrión, conocido como “Mr. Cash” está a la espera de que la gerencia de TeleOnce le comunique la fecha de estreno para arrancar su espacio televisivo.

El estreno puede ser tan pronto como en diciembre o a principios del 2022. El animador se encuentra afinando la etapa final de preproducción del programa que se va a transmitir de lunes a viernes por TeleOnce, pero según dijo si “recibo el ok, arranco ahora mismo”.

Este medio supo que la gerencia de TeleOnce pondera colocar el nuevo programa en un horario después del mediodía, por lo que estaría compitiendo con los espacios “Día a Día” de Telemundo y “Viva la tarde” de Wapa Televisión.

Desde agosto pasado que firmó su contrato con TeleOnce, Carrión trabaja de lleno en la propuesta que desea presentar a las familias. La fórmula de su programa la conoce a la perfección. Juegos, desafíos, entretenimiento y dinero para regalar, una combinación que le ha resultado infalible en sus propuestas televisivas. El nuevo espacio contará con su receta probada, sumado a “entrevistas y presentaciones de casos importantes que requieran una atención especial para la audiencia”.

“Vamos a traer el sano entretenimiento al hogar que nos distingue. Mucha alegría a los hogares puertorriqueños que tanta falta nos hace en medio de todos los problemas que Puerto Rico ha pasado… la pandemia, los temblores, huracanes. Es el momento de unir a las familias y que esa alegría se transmita a través de la pantalla chica. Además, vamos a tener varias sorpresas. Claro que vamos a repartir dinero. Tenemos a la familia de TeleOnce que tiene buenos recursos y Liberman Group no ha escatimado para que se una producción de altura”, señaló el presentador en un encuentro que tuvo con El Nuevo Día en el Viejo San Juan.

Regresar a la televisión local durante su ausencia de cinco años de los medios de comunicación y del país, fue algo que siempre ponderó. La última aparición de Carrión en la televisión nacional fue con el espacio “Sales de Oro” de Mega TV en el 2016. Ese mismo año, el también empresario que vivió en la opulencia, solicitó la protección del Tribunal de Quiebras bajo el Capítulo 11 por deudas de varias casas de empeño “Oro Centro”.

A Carrión se le acabó el “cash” y sus finanzas se vieron sumamente afectadas. Perdió un sinnúmero de negocios que tenía y los comercios “Oro Centro” que todavía operan en la isla, son propiedad de su familia.

“En lo que pueda colaborar siempre voy a estar ahí, porque para eso somos familia. Pero son de ellos”, precisó.

“Mr. Cash” se mudó hace casi cinco años al estado de Florida, en vías de buscar nuevos horizontes y se adentró a otros negocios de bienes raíces y de joyería. Aseguró que durante este tiempo estaba tranquilo con esos negocios, pero la televisión lo llamaba y más para alguien que conoció el medio a los 12 años cuando participaba en el segmento “Operación chocolate” de “Super Sábados” de Telemundo.

Eso sí, ahora precisó que llega con un cúmulo de lecciones tras múltiples golpes, que “tenía que pasar” para mostrarse con mayor madurez y evolución.

Mr. Cash afirmó que gracias a su acercamiento a la fe cristiana pudo enderezar su vida y no inmiscuirse en mayores problemas. En el pasado tuvo que hasta enfrentar la justicia, tras ser acusado por intentar portar un arma de fuego cargada en un vuelo comercial de una línea aérea. En 2014, fue declarado no culpable por un jurado federal.

“Es tremenda bendición que haya pasado por todas esas cosas. Esas cosas me hicieron más fuerte. Si no hubiese pasado por ese proceso a lo mejor estuviese pensando en otras cosas y entretenido y todo eso me hizo ubicarme y ser una mejor persona hoy día. Tenía que pasar por ese desierto para ser lo que soy hoy día, y las cosas que van a venir en el futuro que van a ser bendiciones”, señaló el animador que por lo pronto se va a mantener viajando entre Puerto Rico y Florida, pero una vez arranque el nuevo programa permanecería más tiempo en la isla.

“Dios está preparando un camino, que sea el que Dios tenga en propósito en mi vida, es el que haré. Mientras tanto lo que me corresponde es cumplir con mis responsabilidades de las cosas que me apasionan y hacer el bien para que en el futuro pueda estar dispuesto a recibir lo que Dios tenga para mí”, añadió.

Carrión reconoció que contrario a cuando estuvo en los programas “El tiempo es oro” de Wapa TV y en “Sales de oro” de Mega TV no tenía una competencia directa como pareciera ser ahora el programa “Puerto Rico Gana” de Telemundo, cuyo formato es muy similar a lo que suele presentar “Mr. Cash”. De hecho, el animador en el 2019, criticó el espacio televisivo que anima Álex DJ por entender que era una copia.

Sin embargo, se retractó de sus palabras y validó la buena competencia existente que propicia mayores producciones en la televisión local.

“No me gusta usar la palabra competencia, pero la competencia siempre es buena y permite que existan talleres de trabajo para tantas personas… técnicos, modelos, camarógrafos, productores, presentadores. Es una familia que se sustenta. Es bueno que existan muchas producciones locales no solo en TeleOnce, sino en otros canales”, puntualizó.

Por lo pronto, Carrión se concentra en cada uno de los detalles de la producción del nuevo programa de TeleOnce porque su deseo es “complacer y entretener a la audiencia”.