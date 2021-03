La reportera y actriz Liza Lugo suele abrazar los cambios, por más incómodos que puedan parecer.

Así lo ha hecho siempre, como ocurrió con su sorpresiva salida y la de sus compañeros de los noticieros de Univision en 2014 cuando fueron cancelados. Hoy, Lugo abraza el nuevo reto de regresar a la pantalla televisiva siendo parte del nuevo programa “¡Que Junte!” de Mega TV.

Durante los pasados años, Lugo ha labrado un camino lleno de satisfacciones en el que se ha podido diversificar. Regresó al teatro luego de dos décadas, contó con su propio espacio radial, y trabaja como consultora de reclutamiento, entre otros proyectos.

“Yo soy de las que abraza los proyectos y los cambios. Yo creo que los cambios son cuesta arriba para todo el mundo. Así como no esperaba que terminara el proyecto de las noticias en aquel momento, porque fue de un día para otro sin previo aviso, tampoco sabía cuando lo comencé a hacer que iba a durar dos décadas. Ahora me toca abrir otra vez la gaveta con los muchos archivos para hacer el trabajo o proyección que hice por 20 años. Abracé el trabajo fuera de la televisión y ahora abrazo un proyecto en televisión”, indicó Lugo mientras reconoció que en esta ocasión se distancia un poco de lo que es informar para darle más paso a la opinión.

Junto con sus compañeros Sylvia Hernández, Jasond Calderón y Fernan Vélez “El Nalgorazzi”, con quienes trabajaría por primera vez en el programa que se transmitirá de lunes a viernes de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. a partir del 10 de marzo, Lugo impartirá su estilo directo y contundente que siempre le ha caracterizado.

“No es lo mismo. Aquí hay periodismo, pero hay opinión también. Es otro formato y otro tipo de trabajo. Voy a estar bastante opinionada, bastantísimo. Es bien diferente a reportar. Aunque vamos a estar todos todo el tiempo, yo voy a ser la parte seria del programa, esa será mi función”, reveló la también hija del reconocido actor Daniel Luego, quien se considera perfeccionista.

Para esta comunicadora no es nuevo regirse por el formato de opinión, pues también lo ejecutaba en lo que fue su espacio radial “Nosotras Sin Filtro con Liza Lugo” a través de 11Q por más de un año y que dejó de transmitirse a causa de la pandemia. “Fue una experiencia súper, porque cuando es un programa que es tuyo, es otra cosa, otro escenario, otro tipo de trabajo”, compartió la actriz, quien a su salida del canal 11, junto a otros compañeros, formaron la compañía de producción de contenido “Nuevo ángulo”, que estuvo en funciones durante casi tres años.

“Puerto Rico es un público ‘unique’”

Su regreso a la televisión se da en momentos en donde ha habido diversidad de cambios y ofertas en los canales locales, a lo que Lugo responde que todos están sufriendo una transformación.

“Estamos entendiendo y recordando que Puerto Rico es un público ‘unique’, que nos hace diferente a todos, por nuestra historia, situación sociopolítica y mil razones. Aunque puede sonar contradictorio, el hecho de la globalización ahora es hasta unos niveles muy altos, el hecho de que nos podemos enlazar todos por las diferentes vías de comunicación digital, hace que tengas que exportar lo que es tuyo, como algo único y no una cosa genérica que tiene todo el mundo”, enfatizó.

Lugo entiende que en la medida en que los canales locales sigan creciendo y moviéndose hacia esa dirección va a ser mejor para la industria y para el público.

Lista para diferir con el público

Consciente de que las opiniones que manifieste no van a ser del agrado de todos los espectadores, la periodista asegura sentirse lista y con la responsabilidad de esta nueva encomienda luego de seis años fuera de la televisión.

“Cuando uno asume la responsabilidad de hablar en un medio que no tiene la rigurosidad de que es simplemente informar o reportar, que da ese permiso de que expreses tus opiniones, tienes que estar totalmente consciente de que no necesariamente la gente va a estar de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo en que estemos en desacuerdo. Respeto la opinión de los otros, usted respete la mía o no la respete, no puedo hacer nada con eso”, recalcó mientras dijo sentir adrenalina, nervios de excitación, ansiedad y contentura a menos de cinco días de que inicie el programa de SBS Puerto Rico y Mega TV.

Aunque no ha estado distanciada de las redes sociales, con esta nueva encomienda, manifiesta que estará más activa, a la vez que reconoce que “no comparte todo” y que hay cosas que reserva para ella y los suyos.

Asimismo, divertirse será parte del plan, mientras continúa diversificándose en los proyectos que ha ido encaminando, por lo que el manejo del tiempo y la planificación serán sus aliados para poder llevar a cabo todo de manera simultánea.