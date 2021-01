A la “Betty boricua” como le llaman al personaje que realiza Zuleyka Mejía Wilson en el programa “Puerto Rico Gana” de Telemundo le tomó 20 años llegar a la pantalla chica local.

La residente de San Juan que imparte jocosidad y humor al programa de juegos con su caracterización del personaje de “Beatriz Aurora “Betty” Pinzón”, jamás imaginó que dos décadas después de la emisión original de la exitosa novela “Yo soy, Betty la fea” pudiera debutar en la televisión puertorriqueña.

Mejía al igual que muchos televidentes quedó fascinada con el culebrón colombiano de Fernando Gaitán que se transmitió por primera vez en el 2001 en la televisión local. La novela rompió récords de audiencia en Puerto Rico y muchos países de Latinoamérica. Además inspiró producciones televisivas en México y Estados Unidos.

Entonces, la joven tenía 14 años y según contó comenzó a personificar a la actriz Ana María Orozco, al imitar la voz que caracteriza el personaje de “Betty” por admiracion y diversión. En ese entonces participó en una competencia televisiva en Telemundo, que era hasta la edad de 12 años y por sobrepasar la edad no pudo ganar la competencia, por lo que se dedicó a realizar su caracterización en la escuela o actividades familiares. Según el personaje alcanzó popularidad comenzó a cobrar por las presentaciones en eventos como día de las secretarias o en graduaciones.

PUBLICIDAD

Una vez la novela culminó y se graduó de la ecuela superior, decidió “engavetar el personaje” hasta el año pasado que tras Telemundo comenzar a retransmitir la novela, la producción de “Puerto Rico Gana” buscaba al doble de “Betty”.

A través de las redes sociales las personas comenzaron a “etiquetarle” en la cuenta del programa que lidera Alex DJ. La producción se comunicó con ella y entró directo al espacio televisivo que se transmite de lunes a viernes, a excepción de los martes que no se emite. “Puerto Rico Gana” también se emite los domingos.

“La gente te dice lucha por tus sueños, pero los sueños cuestan. Desde pequeña se me ha hecho fácil imitar sonidos y voces. Con el personaje de Betty siempre me llamó la atención de cómo ella hablaba con gallitos. Estudié en la escuela de teatro José Julián Acosta en San Juan y adquirir muchas técnicas de actuación. La voz es una de mis fortalezas, no solo puedo imitar la voz de Betty, también he realizado voice overs de efectos especiales para obras de teatro. La verdad es que casi todos los que estudiamos en la escuela de teatro han tenido su oportunidad y a mí no me había llegado hasta la repetición de la novela que saqué a Betty del clóset”, Sostuvo Mejía, quien estudió humanidades y en la actualidad estudia comunicaciones con gerencia de medio en la UMET.

“Cuando la producción de Puerto Rico Gana escuchó el audio que le envié imitando la voz de Betty quedaron loco”, añadió la joven quien también imparte clases de dicción y proyección escénica en diferentes academias en la isla.

PUBLICIDAD

El proceso de transformación del personaje es realizado completamente por ella, quien se maquilla y busca el vestuario para llegar al estudio transformada.

Mejía aseguró que desde que decidió hacer la caracterización “la gente siempre se vuelve loca” con el personaje. De hecho, hasta medios colombianos la han entrevistado por su personificación.

Para ella ha sido una sorpresa la acogida que ha tenido su caracterización a través del programa y las redes sociales. En sus planes no descarta continuar desarrollando otros personajes ya que se describió como una mujer “muy activa y creativa”.

En la actualidad combina la faceta actoral con los talleres de dicción y el campo culinario, ya que de lunes a viernes trabaja como cocinera en Antilles High School Fort Buchanan. Ha trabajado en la producción de teatro, musicales y ópera.

“Me gustaría seguir creciendo con el personaje en las redes sociales y si pudiera crear otros me encantaría. Tengo dos nuevos personajes que quiero desarrollar y poder expandir mis conocimientos a otras personas que deseen desarrollarse en el campo artístico”, concluyó Mejía, quien es de padres dominicanos, pero se identifica como puertorriqueña ya que lleva más de 30 años viviendo en la isla.