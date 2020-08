La periodista puertorriqueña Lourdes Del Río se proclamó vencedora del coronavirus, luego de estar en aislamiento en su residencia en Florida.

Del Río anunció en sus redes sociales que la enfermedad de COVID-19 no pudo con ella. La periodista de la cadena Univision comunicó la semana pasada que se había contagiado con el coronavirus y de inmediato entró en aislamiento en su habitación.

“Se acabó el aislamiento. Gracias a los que me acompañaron durante estos momentos difíciles de encierro, a los que rezaron, me mandaron buenas vibras y me abrieron su corazón para contarme sus historias. El COVID -19 no pudo conmigo”, escribió la periodista en una publicación que acompañó junto a un video.

“Ya no estoy en mi habitación. Estoy en la sala de mi hogar. Me siento mucho mejor, todavía tengo la cara del COVID, pero ya lo vencí. No tengo dolor de cabeza ni fiebre… Si se puede. Todo depende de su sistema inmune, depende de las condiciones, y depende, por lo que me han dicho los médicos también, de haberse uno cuidado, que parece que ese fue mi caso, por yo siempre haber usado las mascarillas, por yo siempre hacer todo lo que les he estado recomendando desde que empezó esta pandemia, pues parece que la cantidad de virus que entró en mi cuerpo fue menos, lo que permitió que los síntomas fueran menos graves y que también mi capacidad de infectar a otros sea menor”, señaló la reportera que enfatizó en que usar la mascarilla y los cuidados que tuvo la ayudaron a recuperarse pronto.

La periodista aseguró que se incorpora el próximo lunes al trabajo de Univision. Por lo pronto la reportera indicó que trabajará de su casa.

Del Río labora para la cadena Univision en Florida, previo a ello trabajó en Wapa Televisión, Telemundo y el canal 24 de noticias. De igual forma, para el Canal 51 de Miami y CBS Telenoticias.