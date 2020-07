La periodista puertorriqueña Lourdes Del Río confirmó ayer, martes, que contrajo COVID-19, según divulgó en sus redes sociales.

“Mis queridos seguidores. La noche del jueves comencé a sentir síntomas de COVID-19. El viernes en la mañana me fui a hacer la prueba y esta mañana me llegó el resultado y desafortunadamente salí positivo al virus. Por aquí los mantendré al tanto del desarrollo de la enfermedad. He hecho pública mi situación para que sirva como ejemplo de que todos estamos en riesgo. La pandemia no ha terminado, en realidad está en su peor momento.¡Cuídense mucho!”, publicó la reportera de Univision, radicada en Florida en su cuenta de Facebook.

Mis queridos seguidores. La noche del jueves comencé a sentir síntomas de Covid 19. El viernes en la mañana me fui a... Posted by Lourdes Del Río on Tuesday, July 21, 2020

Del Río quien se encuentra aislada en su residencia explicó en otra publicación en Facebook que su esposo salió negativo en la prueba de coronavirus y que hasta el momento sus síntomas no han sido graves. Se mantiene distante de sus mascotas para evitar contagio.

PUBLICIDAD

“Este martes que acaba de concluir ha sido un día muy difícil para mí. En la mañana me enteré que salí positivo al #covıd19 y desde ese momento toda mi vida cambió, incluso mi relación con mis amadas mascotas. Lo más recomendable cuando se tiene coronavirus es no exponerlos a ellos tocándolos o abrazándolos. Además, en mi caso tuve la suerte de que mi esposo salió negativo así que estoy aislada de él y de los perritos para no afectarlos”, expresó.

De igual forma agradeció la solidaridad de sus seguidores y exhortó a no bajar la guardia con el virus, ya que “la pandemia no solo continúa, sino que está en su peor momento”.

Hace un rato terminó el #diainternacionaldelperro #internationaldogday pero yo no tuve tiempo de felicitar a mis amados... Posted by Lourdes Del Río on Tuesday, July 21, 2020

“Gracias a todos los que hasta ahora me han demostrado su solidaridad enviándome hermosos mensajes en mis stories, donde inicialmente hice pública mi situación. También a mis seguidores en #Facebook donde el desborde de cariño ha sido hermoso. Hasta ahora mis síntomas no son graves y ruego a Dios que así continúe siendo… Quiero que esta desagradable experiencia sirva de ejemplo a los que piensan que no les puede dar Covid porque la pandemia ya terminó. La pandemia no solo continúa, sino que está en su peor momento. Yo me he cuidado muchísimo y aún así me pegó. Todos estamos expuestos y por eso tenemos que continuar escuchando las recomendaciones de los profesionales de la salud. Seguimos en contacto mis amores y gracias por el apoyo. Bendícenos y mucha salud para ustedes y sus familias”, escribió la periodista.

Del Río previo a trabajar en Univision, laboró en la isla para Wapa TV, Telemundo, el canal 24 de noticias, y para el Canal 51 de Miami y CBS Telenoticias.