La nueva versión de “Café con aroma de mujer”, que en Puerto Rico se transmite de lunes a viernes a las 9:00 p.m. a través de Telemundo, ya se encuentra en su etapa culminante en Estados Unidos y Colombia, su país de origen.

A pesar de que las redes sociales se escandalizan con cada imagen o escena de la historia de amor de “La Gaviota” y Sebastián Vallejo, según la revista People en Español, en términos de audiencia, la novela protagonizada por Laura Londoño y William Levy ha tenido un rendimiento discreto.

En esa línea, Luces Velásquez, quien interpreta a Julia Cortez, madre de Sebastián Vallejo, dio su opinión de lo que ha sucedido con la adaptación de la novela creada por Fernando Gaitán en 1994.

“Yo creo que en este momento la medida del rating no es una medida ajustada a la realidad porque ya la gente ve los programas por plataforma para no tener que ver comerciales porque ya el método cambió, porque la gente ve computador, porque usted ya puede conectar el computador a la pantalla, por mil razones, entonces esa medida del rating a mí me parece una cosa bastante relativa”, dijo la actriz colombiana en una transmisión en vivo en Instagram con Fernando Fabián Sarmiento.

En la transmisión, Velásquez también habló de su personaje y sobre su conducta racista y clasista.

“Yo no creo que sea Julia una mujer mala”, aseveró. “Yo creo que Julia es una mujer equivocada que no ha querido entrar en la dinámica del cambio de siglo y el cambio de sus hijos. Ella finalmente lo va a lograr, pero va a ser a punta de golpes y de golpes muy, muy fuertes. Pero de eso se trata la vida, a uno los golpes son los que lo cambian”.