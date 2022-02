Un “Valentino” boricua que flecha con frases irreverentes sacadas de nuestra cultura popular nació esta semana como preámbulo a la celebración del Día de San Valentín del 2022. Su meta es repartir amor a todo el que el que lo necesite en medio del humor, la improvisación y fusionando el talento de los cantantes Ricky Martin, Chayanne y Tommy Torres, por mencionar algunas de nuestras estrellas puertorriqueñas.

En medio del cliché de la celebración del amor que se da durante el mes de febrero, el joven actor ponceño Luis Ponce se transformó en una especie de cupido diferente que desea repartir amor con mensajes y frases que según él enamorarían a cualquier puertorriqueño.

“Baby, por ti dejo que Ponce sea parking. Bebe, te guardé la última raja de aguacate. Eso sí es amor. Flechazo para ti!”, suelta “Valentino” en un encuentro que tuvo con El Nuevo Día.

El novel “cupido boricua” es un personaje creado para las redes sociales, que según Ponce aunque pudiera ser criticado por su irreverencia tiene el mismo propósito que aspiran muchos: vivir en amor.

El actor del programa “El Remix” de Wapa Televisión aprovechó la conexión del mes de febrero “para repartir amor porque todos deseamos tener la felicidad de amar y que nos amen”. Su medio artístico es “Valentino”, personaje que tiene ademanes y frases que usan muchos de las estrellas boricuas que la cantan al amor.

Valentino, quien utiliza una chaqueta roja y alas blancas acompañado de mucha coquetería, busca que cada persona que lo vea a través de las redes sociales celebre las diversas manifestaciones de amor a través de la risa. Valentino recuerda un poco al personaje “Junito Puppy Love”, creado por el fenecido Luis Raúl en el uso de frases populares y pueblerinas en medio de una relación o una conquista.

“Valentino nace de esa necesidad constante de frases del amor. Estamos en febrero y estos tiempos que esta el acoso presente y Valentino llega a traer esas frases de amor, pero con sentimientos. Es un personaje creado en una conversación con un amigo y de ahí surgió la idea de presentar el amor y el cliché que se da en esta época que existe y sigue perpetuado y es válido. Claro Valentino parte también de la exageración para provocar risas. A fin de cuenta el amor nos hace reír y nos da alegría para seguir viviendo”, explica el actor que entró hace un año como talento fijo a “El Remix”, gracias al fenecido actor Albert Rodríguez, quien le vio el potencial y lo recomendó a la producción de Sunshine Logroño e Gilda Santini.

Agradecido de Albert Rodríguez

Ponce, cuyo nombre real es Luis Gabriel Joel Santiago Claudio, vive en gratitud con Rodríguez, y al igual que a otros colegas artísticos le ha costado entender y asimilar la repentina muerte del actor y director. Al fenecido actor lo conoció cuando trabajaba en el departamento de utilería de una obra de teatro. Reconoce que fue Rodríguez quien le dio esa confianza en sí mismo para creer en su talento. “Siempre me lo decía una y otra vez, ‘tienes mucho talento’ y sus consejos siempre los tengo presente”, menciona el actor que previo a entrar en la televisión local vivió en Nueva York y recuerda que tenía tres trabajos.

Precisamente fue al fenecido actor a quien Ponce le contó por primera vez su deseo de presentar su primer espectáculo unipersonal. Sueño que se hará realidad a partir de marzo de la mano del director Edwin Pabellón.

Ponce comenzó a escribir y desarrollar el monólogo que aspira presentar en un espectáculo íntimo con el fin de mostrar la “comedia que a mí me gusta”. Será su primer show en vivo en que probará que también se la da el género del stand-up, integrando música, baile, improvisación y parodias.

“Quiero presentar la comedia que yo me disfruto. Siempre que hago comedia parte de lo que a mí me da risa y por ahí voy porque es algo genuino. Me encanta lo absurdo, la comedia que es obvia y la más que me llena es la absurda y la estúpida o tonta. Claro habrá música porque me gusta cantar y parodias”, sostiene.

Entre parodias e imitaciones

Ponce disfruta de imitar voces y parodiar figuras públicas. Aunque hace tiempo no lo hacía a raíz de la pasada elección especial para la alcaldía de Guaynabo se aventuró a realizar una parodia del representante político Georgie Navarro con la creación del personaje “Yoryi Chaparro” en las redes sociales.

“La verdad es que él es tiene carisma y me la pone fácil. Cuando uno se fija en las personas para realizar una parodia tiene que tener una personalidad que uno pueda exagerar y él lo tiene. No lo conozco personalmente y desconozco si alguien le ha mostrado el video. De verdad que no sé”, señala Ponce.

A Ponce se le da bien la imitaciones de voces desde pequeño. Lo hacía para el disfrute de su familia. El primer artista que imitó fue al cantautor José Feliciano, que aunque dice que no tocaba guitarra, “la tocaba como parte de la imitación”.

Según explica él procura “hacer ciertas inflexiones en la voz para tratar de hacerlo lo más parecido”.

“Siempre que voy hacer una imitación, es algo que no puedo explicar porque yo lo siento adentro. De ahí es que nacen las gesticulaciones y las voces. Se me hace difícil describirlo”, puntualiza.