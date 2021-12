Los actores mexicanos Thalía y Eduardo Capetillo, protagonistas de la telenovela “Marimar” en 1994, apelaron ayer a la nostalgia de sus seguidores tras celebrar un encuentro virtual con motivo del 25 aniversario de la producción de Televisa.

Thalía y Capetillo, quienes le dieron vida a “Marimar” y a “Sergio Santibañez”, se conectaron con los más de 6.5 millones de seguidores en YouTube de la también cantante para contar algunas anécdotas de la telenovela que retrataba la historia de una joven pobre y analfabeta que vivía en San Martín de la Costa con sus abuelos y su perro llamado “Pulgoso”. Los interpretes también manifestaron cómo cambiaron sus vidas después de su protagónico.

“Gracias a Dios y al universo que tuve la oportunidad de ser parte de un proyecto como este… Eso no tiene precio y es increíble que aún después de tantos años y la gente siga dándonos tanto amor”, dijo Capetillo.

El cantante de 51 años se sinceró y exteriorizó que todavía le da sentimiento hablar de la producción. También, que lo embargaba una gran alegría de “estar” nuevamente junto a Thalía.

“Cuando me hablaron para hacer una telenovela y que era Marimar me encantó, me gustó que era un chico que practicaba fútbol, ya luego vino todo lo demás del caballo, las botas… Fue un proyecto maravilloso”, recalcó.

Entre otros temas, los actores sostuvieron que para ambos fue “impresionante” el éxito de la telenovela, pues les tomó por sorpresa que se transmitiera en otros países y que “llegara a superar en rating al Super Bowl en Estados Unidos”.

“Yo hoy veo en las plataformas de ‘streaming’ y, cuando una serie tiene éxito dicen que la vieron más de 6 millones de personas, pero a nosotros nos veían de 20 millones de personas para arriba”, expuso Capetillo con orgullo.

“La telenovela se vio en Indonesia, China, Rusia, Estados Unidos y otros países. Durante ese período hubo una gran cantidad de niñas que las nombraron Marimar. “Marimar” es la telenovela con más repeticiones desde su lanzamiento en 1995 a nivel global, alcanzando altos grados de audiencia y en ocasiones sobrepasando programas de la era moderna de la televisión”, añadió por su parte la esposa de Tommy Mottola.

Durante la transmisión, el mexicano preguntó a su compatriota si le gustaría regresar a la televisión y agregó que en el futuro quisiera volver a protagonizar otro proyecto para la pantalla chica.

“Sí, sí quiero. Claro que me gustaría regresar a la televisión, pero al igual que tú los proyectos que me han llegado, no me convencen. Yo estoy esperando un proyecto así”, enfatizó la aficionada de TikTok.

El encuentro virtual, además, contó con la presencia de un invitado especial. Se trata de un descendiente de uno de personajes más recordados de la telenovela, el fallecido “Pulgoso”.

“Soy Quique Pulgoso III, nieto del gran Pulgoso; de hecho él me heredó esta gran mansión desde la que te estoy saludando. Me la he pasado de pata de perro, con mi abuelo viví grandes aventuras, recorrimos ciudades, playas, lugares asombrosos, alfombras rojas”, “relató” el canino.

Tras la intervención del perro, Thalía dijo que lloró cuando supo que el perro que actuó a su lado falleció.