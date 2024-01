Maripily asegura que “La casa de los famosos 4” es su último reality y luego abrirá un gimnasio

View this post on Instagram

“Esta es mi última competencia y me retiro. Este es mi último reality y me retiro de los reality shows. Este es el último y cuando salga de aquí me preparo dos o tres meses para competir en bikini y salgo de ahí y monto el gym. Es para que la gente vea la transformación”, sostuvo Maripily a preguntas de Thalí y Carlos.