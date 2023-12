María del Pilar Rivera Borrero, conocida en el ámbito artístico como Maripily, es dueña de una personalidad “vibrante” y “extrovertida”. Estas cualidades, utilizadas en su ficha oficial como habitante de “La casa de los famosos 4″, la puertorriqueña de 46 años las ha manifestado desde siempre en cada aspecto de su vida y el sentimental no es la excepción.

El expelotero de las Grandes Ligas Roberto Alomar, el empresario Albert Rodríguez y el “bodybuilder” boricua Alexis Rivera Rolón son tres de los galanes que han conquistado el corazón de la empresaria. Lo cierto es que la dueña de Pompis Store nunca le ha cerrado las puertas al amor. Por otra parte, su determinación, autosuficiencia y amor propio no le permiten admitir engaños, maltratos ni restricciones de ningún hombre.

Esta mañana, la orgullosa madre de José Antonio García, mejor conocido como “Joe Joe”, llegó al Estudio 4 de Telemundo Puerto Rico para su último encuentro con la prensa antes de entrar a la mansión el próximo 23 de enero de 2024. Más allá de reafirmar que se encuentra física, mental y espiritualmente preparada para convivir junto a 22 famosos, la graduada de Periodismo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico quiso dejar algunos puntos claros.

Al comienzo, todo parecía que tener a Maripily como “housemate” sería un “bombito al pitcher”, como dicen. Pero no. La aspirante a la corona de Miss Mundo en el 1995 lanzó una advertencia a los hombres casados de la cuarta edición de “La casa de los famosos”, que será conducida por Jimena Gállego y Nacho Lozano.

Nacho Lozano y Jimena Gállego conducirán "La casa de los famosos". (Suministrada)

“Con hombres casados yo no me meto. A los hombres casados de ‘La casa’ que respeten, porque si no, los voy a hacer respetar. Si se te olvida que eres casado dentro de ‘La casa’, yo te lo voy a recordar”, sentenció. “Ahora, si es soltero igual que yo, pues ahí nos vamos a todas”, contrastó.

Quienes han seguido la historia del “reality show” desde su debut en la pantalla hispana el 24 de agosto de 2021 –de seguro- recuerdan algunas de las escenas más intensas que se han vivido en la “suite del líder”. Anahí Izali y Christian de la Campa; Daniella Navarro y Salvador Zervoni; y Aleida Núñez y José “Pepe” Gámez le han añadido el toque “picante” a cada una de las pasadas temporadas.

Aunque la presentadora, que se destacó en espacios de la televisión nacional como “Eso vale” y “No te duermas” aseguró que “iría a todas” con un hombre soltero, también establecerá límites. “¿Cómo me voy a poner a hacer el amor allí, debajo de las sábanas? No. Eso se deja, aunque tenga ganas, para cuando salga”, expuso.

Su verdadera versión

Desde que recibió la llamada de La Jefa en medio del bullicio de Time Square, en Nueva York, la actriz, que debutó en las tablas en el 2012 con “Los monólogos de la vagina”, ha llevado el mensaje de que se presentará en el “livestream” de telemundo.com sin máscaras.

“Una cosa es Maripily el personaje, y otra María del Pilar Rivera”, repitió esta mañana a modo de adelanto de cómo será su participación en el programa que ya ha sido dominado por Alicia Machado, Ivonne Montero y Madison Anderson Berríos.

Si gane o no la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, Rivera Borrero lo desconoce. De lo que sí está segura es de que su paso por la producción de Endemol será exitoso y memorable. Asimismo, reconoció, que esto será posible gracias a su equipo de trabajo “agrandado”.

“Gracias a Dios que me dio un equipo de trabajo bastante bueno, de la mano de Carlitos Bermúdez, que me ha ayudado muchísimo a atender al público de las redes sociales. Un público que necesita ver e informarse de lo que va sucediendo”, informó. La modelo y ex Miss Mundo de Puerto Rico Bárbara Serrano, por su parte, se encargará de sus asuntos de negocios y propiedades.

En esa línea, quien también es dueña de líneas de “jeans”, ropa interior, perfumes y cosméticos enfatizó que desconectarse de plataformas como Facebook e Instagram no será un reto dentro del formato. “Antes no existían redes sociales. Si por mí fuera, yo no tuviera redes sociales”, reveló.

Su mayor temor, por su lado, será no poder comunicarse con su hijo “Joe Joe”, con quien conversa sobre cinco veces al día. También, al ser un “alma libre”, como se describió, el tema del encierro también pudiera ser un punto de debilidad.

Rivera Borrero, quien se ha mantenido en comunicación con exparticipantes de “La casa de los famosos” y “Gran hermano” como Anderson Berríos y el modelo Peter Hance, dijo que ha identificado algunas estrategias que le servirán para avanzar en la competencia. También tiene una idea de la habitación que debe elegir si quiere “dormir mejor”.

Ahora, la invitación de la comunicadora es a que sigan sus pasos en “La casa de los famosos”, donde, aseguró, la audiencia la verá cocinar, limpiar, hacer ejercicios y modelar “su rica tacita de café”.