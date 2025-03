Maripily Rivera revela sus favoritos para ganar “La casa de los famosos All-Stars”

“Mis favoritos son Alfredo Adame, es el que veo en esos primeros lugares. Lo está haciendo muy bien y es muy inteligente. Sabe lo que es el juego y él ha cambiado mucho las estrategias que hizo el año pasado, que no le favorecieron y las mejoró este año. Él para mí es el primero. La otra que veo con fuerza para una final es Niurka Marcos. Me encanta Niurka porque es una persona real, genuina, es bien auténtica y no se aguanta nada. Ella es bien Maripily porque no se deja manipular de nadie. Es una mujer que sabe de estrategias“, aseguró Rivera en un encuentro que tuvo con El Nuevo Día.