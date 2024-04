Maripily y Patricia Corcino: ¿Huracán versus terremoto en “La casa de los famosos 4?

Hubo “choque de fenómenos naturales” en la noche del domingo en “La casa de los famosos 4″, cuando las puertorriqueñas Maripily Rivera y Patricia Corcino, se enfrentaron cara a cara durante la gala de posicionamiento.

Por sexta ocasión, Rivera se encuentra entre los cinco nominados para abandonar el “reality show” de la cadena de televisión Telemundo, cuyo resultado se sabrá esta noche durante la gala de eliminación. Mientras que Corcino, quien es la líder de la semana, aprovechó la ocasión para enfrentarse una vez más a su compatriota.

“Maripily, le voy a recordar al público un poco lo que me he tenido que aguantar esta semana. Apodos como envidiosa, eres mi sombra, eres mi copia, Puerto Rico está avergonzado de ti, tú no eres la representación boricua ideal, no mereces estar en la casa, me tienes envidia, no eres el huracán boricua, yo soy categoría 5, y si sigo no termino. A ver, ¿cómo te lo digo? En el cuarto Fuego hay muchos fenómenos, entre ellos no soy un huracán, pero también soy un terremoto que mueve la tierra cuando menos te lo esperas”, indicó la expresentadora del programa televisivo “Lo sé todo”, con un acento mexicano al hablar.

PUBLICIDAD

“Te recuerdo que hace una semana atrás hicimos historia, alguien del cuarto Tierra salió eliminado. Entonces hay que tener mucho cuidado en alardear tanto de algo que no puedes controlar. Sé muy bien la representación que estoy haciendo de mi país y si de algo estoy segura ahora mismo, es que jamás en la vida quisiera parecerme a ti. No soy ni tu sombra, no soy una copia de Maripily. Soy Patricia Corcino y tengo bien firme lo que son mis principios, mis ideales y mis valores. Te pido de una vez y por todas que respetes. El respeto no lleva bandera, el respeto no lleva género. El respeto es universal y, si de verdad, quieres representar a la mujer boricua como se merece, deberías apelar un poco más al respeto. Antes de que empieces a disparar todo lo que vas a decir, te recuerdo que estás en un programa familiar”, agregó Corcino.

Por otro lado, la empresaria y dueña de Pompis Store, la escuchaba detenidamente, con mirada penetrante, antes de responderle.

“Mira, te voy a decir algo Patricia, no quieras apagar la luz de los demás, por tu desespero a ser protagonista y tu desespero también de llegar a la final. Aquí, todas esas palabras que acabas de decir... al público no se engaña. Puerto Rico, ustedes saben que no es así. Tú eres una mujer hipócrita, no eres leal, no eres real. Dijiste que yo en Puerto Rico no era nada, que los fans estaban divididos, que yo no represento a la mujer. Todo eso tú lo dijiste de mí, y está grabado en el 24/7. Qué pena que lo tengas que utilizar, que lo adornes con palabras bonitas para mentir porque no eres real y no tienes personalidad”, destacó la también modelo.

PUBLICIDAD

Aunque Corcino respondió en varias ocasiones de que “no era su copia”, irónicamente se comparó con otro fenómeno de la naturaleza.

1 / 15 | Repasamos, en fotos, la trayectoria de Patricia Corcino . Además de su participación como coanimadora en el programa “Lo sé todo” de Wapa Televisión, la modelo puertorriqueña de 35 años, Patricia Corcino, se ha destacado en otros “reality shows” y certámenes de belleza. - Archivo

“Déjame decirte que sí soy el huracán boricua. Soy el huracán boricua porque el público así me nombró, no porque yo me quiera nombrar. Tú serás un terremeto, pero ten un poco de personalidad y nómbrate otra cosa. No tienes que estar imitando. Eres mi sombra, te guste o no. Tú no representas la mujer boricua, porque la mujer boricua no es hipócrita, no es como tú ni tirándole a otra compatriota como lo estás haciendo tú”, expresó mientras Corcino le interrumpía manifestándole: “No soy tu sombra”.

Asimismo, le recordó que llevaba tres meses en la casa, que ha hecho más que ella, y que tomó ventaja de la situación al entrar dos meses más tarde al “reality show”, del que era muy fanática.

“Desde que llegaste hace un mes, lo que estás buscando es sacarme con tus estrategias falsas. Ahora te recuerdo yo, todo lo que has dicho es falso y al público no se engaña. Eras una fan del programa, porque el año pasado me llamabas loca por entrar, para que te ayudara a entrar al programa. Qué bueno que entraste al programa y estás cumpliendo tu sueño, pero no se vale, estudiaste todas las estrategias, sabes a quién acercarte, eres mi sombra te guste o no, haces báscicamente lo mismo que yo”, indicó Rivera.

La modelo continúa su misión de ser salvada por el voto del público. También se encuentran en riesgo de abandonar la mansión sus compañeros del cuarto Tierra, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, así como Alana Lliteras, del cuarto Agua.