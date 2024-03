No hay un solo rincón en Puerto Rico donde no se hable de “La casa de los famosos 4″ y lo que hace o deja de hacer la ponceña de 46 años. La autoproclamada “Huracán boricua” está en boca de todos, desde miles de comentarios y vídeos en las redes sociales hasta ser referente en conversaciones cotidianas en oficinas médicas, trabajos, farmacias, restaurantes, en los hogares y en programas radiales y de televisión local e internacional. No importa si ves o no las galas que transmite Telemundo, te conectas al 24/7 o te enteras por los vídeos en las redes sociales, lo cierto es que sabemos todo lo que hace y dice Maripily en el programa.