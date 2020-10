La actriz y animadora Marisol Calero se rapó la cabeza en solidaridad con los pacientes de cáncer de mama a tono con el mes de octubre dedicado a la prevención y concienciación de la enfermedad.

Calero, quien es sobreviviente de cáncer de seno, se desprendió de su melena desde el centro de rehabilitación neurológica en Miami, Florida, donde recibe múltiples terapias tras sufrir dos aneurismas en agosto que le provocaron cuatro intervenciones quirúrgicas.

“Antes de que ocurriera su accidente cerebrovascular el pasado 20 de agosto, Marisol Calero había aceptado la honrosa encomienda de ser Madrina de la Asociación Americana del Cáncer, a principio de agosto grabó promociones en Univision para concientizar sobre el cáncer, ya que ella es sobreviviente del cáncer de seno. Esta tarde se rapó el pelo, para solidarizarse con esta causa que conoce y vivió. Esta vez no pudo ser la madrina, pero aún en la distancia desea ser parte de este esfuerzo educativo. Aquí con Israel Ortíz estilista boricua y amigo q la rapó”, escribió ayer la productora Ivonne Class junto a unas fotos y un vídeo que muestran el proceso.

La actriz ha mostrado grandes avances en su proceso de recuperación durante las primeras semanas en el centro integral de rehabilitación en la Florida. No osbtante, no fue hasta hace una semana que enfrentó su realidad al darse cuenta que no podía caminar. La presentadora tiene una bota movilizadora en uno en su pie derecho ya que tiene una pequeña fractura en su tobillo que la imposibilita pisar con firmeza sobre el piso.

El equipo médico que atiende a la presentadora de “La Movida” de Mega TV confirmó que el dolor que siente la actriz en el tobillo responde a una fractura de fíbula y que posiblemente ocurrió cuando tuvo en agosto su accidente cerebrovascular.

Aún en medio del percance de salud, Calero continúa avanzando y realizando la mayoría de las terapias para lograr su rehabilitación.