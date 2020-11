A solo una semana de conocer al gran ganador de la competencia “Tu cara me suena” (Univisión), los nervios y el nivel de exigencia hacia los participantes continúan aumentando.

Anoche, Llane personificó al cantante mexicano Alejandro Fernández e interpretó “Hoy tengo ganas de ti”.

“Me fue muy bien, con Angélica Vale. Un sueño hecho realidad poder cantar con esta persona que es realmente importante en todo lo que es la actuación, el canto, la imitación. Una mujer espectacular que me ha dado muchas alegrías en este concurso. Así que bueno, muy feliz de poder darle la seriedad que se merece a estos personajes y darle la oportunidad a que la gente se disfrute algo real”, dijo el colombiano luego de su participación.

Por su parte, la boricua Melina León confesó que se sentía nerviosa por su personificación de la cubana Gloria Estefan, y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores que la han apoyado desde el inicio del “reality”.

“Bueno, y ya terminé de hacer mi personificación de Gloria Estefan. Estaba bien nerviosa. Es algo que no se puede evitar. Es una canción que tiene mucho ‘power’ de emoción, tiene mucho baile, así que espero que haya gustado, pero ya salí de eso”, sostuvo la merenguera.

Asimismo, Yamillette Aponte Yunqué -nombre verdadero de la artista- recurrió a las redes sociales para continuar sus expresiones.

“Otra gala, otro día de aprendizaje. Porque no hay que hablar, simplemente sentir y agradecer. Gracias a todos ustedes que me apoyan y respetan mi trabajo. A ustedes me debo y siempre haré lo mejor que pueda para que disfruten de mi música y mi carrera. Dicen que lo que se ve, no se pregunta. El que sabe, sabes. Los quiero”, continuó la intérprete de “Cuando una mujer”, quien anoche cantó en inglés.

Durante la gala, el cantante y actor mexicano Pablo Montero personificó al cantautor español Julio Iglesias, mientras que Chantal Andere hizo una interpretación de Laura Pausini.

“Chantal, qué grande eres. Tú eres inmensa y no tienes límites, tu talento no tiene límites”, expresó Kany García sobre la pieza musical que se proclamó la ganadora de la quinta gala.

El actor venezolano Gabriel Coronel fue seleccionado para personificar al cantante español Camilo Sesto y El Dasa a Juan Luis Guerra. Finalmente, a la actriz mexicana Sandra Echeverría le tocó interpretar a Laura León.

En la próxima gala, Pablo Montero interpretará a Joan Sebastian, Chantal Andere a Rocío Dúrcal, Gabriel Coronel a Marc Anthony, Melina León a La India, El Dasa a Cristian Castro, Llane a Ricky Martin y Sandra Echeverría a Thalía.