La merenguera Melina León tuvo un buen despliegue de su voz en la edición de ayer domingo del programa “Tu cara me suena” de Univision Puerto Rico, sin embargo, confrontó problemas al olvidar la letra en una parte de la canción. Esto llevó a que no tuviera tan buenas puntuaciones de los jueces y de sus compañeros.

A la puertorriqueña le tocó imitar en esta ocasión a la cantante chilena Myriam Hernández, por lo que estuvo ataviada con un vestido corto oscuro con lentejuelas y una peluca negra para cantar el éxito “El hombre que yo amo”. En esta ocasión, los comentarios del jurado no fueron tan positivos como en galas anteriores.

A Kany García le gustó mucho su interpretación, pero notó el olvido de León mientras cantaba. “Qué vozarrón tú tienes. Siempre es una voz impecable. Es un gusto siempre escucharte cantar”, indicó García. “Hubo la situación de la letra en unos momentos, pero como eres una titana y siempre buscas la manera de salir de los problemas. Pero eso (el olvido de la letra) es algo que esta noche son puntos que uno debe tener en consideración. Por otro lado, extrañé las exageraciones de las Q que hace Myriam Hernández”, comentó García, a lo que León le contestó de forma jocosa, “Kany tú eres demasiado exigente porque eres excelente. Pero así es como debe ser”.

Por su parte, a Charytín Goyco quedó encantada con la participación de León, dejando claro que no le importaba mucho sus errores. “Esa voz que has sacado ahí, a mí no me importa a quién te pareciste, tú has llegado al alma. Tú tienes una voz que Dios te la bendiga. De verdad te digo, que hay cosas que podrías mejorar. Pero tú has llegado al alma, porque lo haces tan bello”, mencionó la dominicana.

En el caso de Angélica Vale, le pareció que la voz no se pareció tanto a la de Myriam Hernández, razón por la cual no le dio una puntuación tan alta. “Creo que la segunda parte te me fuiste más a Melina, pero me hubiera gustado que te quedaras como en la primera parte. Más Myriam, menos Melina. Pero se me pararon los pelos. Qué artista eres, qué cantante eres. Eso no lo puedes ocultar”, añadió.

El ganador de la noche fue Gabriel Coronel, quien se robó el espectáculo con su interpretación de la canción “Este ritmo se baila así” del puertorriqueño Chayanne. Otras de las imitaciones que se vieron en el programa incluyeron a Llane como Enrique Iglesias, a Chantal Andere como Rocío Jurado, Pablo Montero como Elvis Presley y Sandra Echevarría como Laura León.

La próxima semana se llevará a cabo la semifinal del concurso, por lo que se llevó a cabo el tradicional sorteo para ver qué cantante deberá imitar cada artista la próxima semana. Melina León imitará a Gloria Estefan; Dasa será Juan Luis Guerra; Pablo Montero, personificará a Julio Iglesias; Llane imitará a Alejandro Fernández; Sandra Echevarría hará lo propio con Selena; Chantal a Laura Pausini; y Gabriel Coronel personificará a Camilo Sesto.