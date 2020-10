La cantante puertorriqueña Melina León reveló hoy que se recuperó del COVID-19 al arrojar negativo en la prueba rápida, que detecta anticuerpos después de haber tenido el virus.

La vocalista que estuvo hospitalizada en Miami, tras dar positivo a COVID-19 y enfrentar una pulmonía viral compartió esta mañana el resultado de su prueba en las redes sociales.

“Les comparto que gracias a Dios mi prueba salió NEGATIVA. Gracias a cada uno de ustedes por incluirme en sus oraciones y por estar conmigo en este proceso. Hoy me siento muy bien de salud, aún con molestia en el pecho pero bien. Estoy feliz y con muchos deseos de seguir adelante. GRACIAS GRACIAS. Los quiero”, publicó la artista en Instagram.

La cantante fue ingresada en un hospital del Miami el pasado 15 de octubre, luego de experimentar fiebre, tos y dificultad respiratoria. El lunes pasado fue dada de alta y se recuperaba en en la “Ciudad del Sol”, donde se encuentra en la actualidad como parte de su contrato con el programa “Tu Cara me suena” de Univision.

La boricua, el cantautor Llane y las actrices Sandra Echeverría y Chantal Andare, todos participantes del programa, junto a la animadora Migbelis Castellanos dieron positivo a COVID-19.

Univision suspendió el ‘reality’ hasta nuevo aviso.

Melina, hasta el momento ha sido la única que requirió una hospitalización.

La artista compartió esta semana un video en sus redes sociales para agradecer el apoyo y las oraciones del público durante los pasados días. La cantante se encuentra en Miami, como parte de un contrato como participante del programa “Tu cara me suena” de Univision.

"Me siento mucho mejor. Estoy muy positiva y seguimos trabajando fuerte para poder continuar ahora con las próximas galas de “Tu cara me suena” ... pero quería agradecerles nuevamente que ustedes han sido tan buenos conmigo y se han desbordado con tanto amor y sobre todas las cosas, que se han unido en mí en oración para pedirle a Papa Dios que me mejore y eso me llena el alma completamente", expresó la cantante en el video en sus redes sociales.

“Les voy a agradecer por toda la vida ese tiempo que tuvieron para estar pendiente a mí y para ponerme en sus oraciones. De verdad gracias de todo corazón, los quiero muchísimo y eso lo valoro y eso siempre lo voy a tener en mi corazón y en mi alma. Gracias. Seguimos pa’lante, nos vemos prontito”, añadió.