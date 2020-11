Luego de haber estado fuera por un mes del programa “Tu cara me suena” de Univision, la puertorriqueña Melina León regresó con una más que meritoria imitación de la cantante de música urbana Karol G y su éxito “Tusa”.

“Yo sé que mis números van a ser bajitos, pero ¿sabes qué? me siento tan feliz de estar aquí, que no me importa”, expresó León justo después de terminar su presentación. “Yo no soy sexy, soy bien ‘rough’ (brusca) y con Karol G tenía que ser bien sensual y perrear. Yo no soy la más sensual del mundo, pero bueno”. León estuvo acompañada en la canción por Amara, quien imitó a Nicki Minaj.

A pesar de no estar conforme con su actuación, la merenguera recibió comentarios favorables del jurado, comenzando por Charytín Goyco, quien le dio varias palabras de aliento. “Tal vez no es tu mejor día, pero te felicito, porque tú eres una barbaraza”, comentó la artista dominicana. “Estuvo muy bien y todo lo que haces, lo haces muy bien. Tú eres Melina León”.

Por su parte, Jesús ‘Chuy’ Navarro, cantante del grupo Reik, se mostró comprensivo con la puertorriqueña y su desempeño. “Yo he cantado bastante reguetón en los últimos tres años y fue la primera vez en la vida que me tocó llorar en un estudio de la frustración. Porque, resulta que para el reguetón, todo lo que tenemos tú y yo, no vale”, detalló el mexicano. “Ellos tienen otros valores y otras cosas que importan y que hacen que sus canciones suenen ‘cool’. Tienes una manera muy específica de cantar y es muy difícil adaptarla, sobre todo en el escenario. Seguro que en un estudio, te hubiera salido perfecto”.

Por otro lado, Angélica Vale le ensalzó muchos detalles de su participación con la canción “Tusa”. “Fuiste sensual y sexy. Y ese perreo, amiga, te quedó maravilloso. Lo que no te ayudó esta noche fue el personaje”, indicó la actriz mexicana. “Obviamente tienes toda la voz del mundo y Karol G canta con otro estilo. Sí se te salía Melina a veces, pero lo hiciste espectacular”.

Por último, la cantante Kany García le dejó claro lo bien que lo había hecho diciéndole que “creo que lo hiciste espectacular”.

El programa, que se transmite todos los domingos a las 9:00 a.m. por Univision, también contó con las imitaciones de Chantal Andere, como Yuri, Llane como Mario Domm del grupo Camila, El Dasa como Pitbull y Gabriel Coronel como Luis Miguel, entre otros.