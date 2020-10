La reportera de Wapa televisión Mónika Candelaria se recupera de una cirugía a la que se sometió a principios de esta semana, informó hoy a través de sus redes sociales.

La mujer ancla de “Noticentro al amanecer” de Wapa TV aclaró que la razón por lo que no ha estado en el canal fue la intervención quirúrgica a la que se sometió en el San Juan Health Center.

“El pasado lunes tuve una intervención quirúrgica para atender un asunto que me estaba afectando sobretodo a la hora de dormir... lo que me ha mantenido fuera del trabajo y por ende, estar en mi casa recuperándome de la operación. Los primeros días, algo difíciles, más aún, por los efectos de la anestesia general. Pero, ya mejorando y sintiéndome bien”, expresó la reportera sin mencionar detalles sobre la situación de salud.

El cuidado médico de Candelaria estuvo a cargo de los cirujanos y otorrinolaringólogos Jorge Aldrich y José Busquets, reveló la periodista que agradeció los múltiples mensajes de aliento que ha recibido de parte de la familia y amistades.

“Quiero agradecer inmensamente, cada gesto de cariño, mensajes, palabras de aliento... agradecer a Dios por rodearme de hermosas personas con un corazón gigante, por regalarme una familia que siempre está para mí, unas amistades que no me fallan, vecinos que dicen presente, compañeros que se preocupan, en fin, soy bien afortunada. Asimismo, agradecer al equipo médico del San Juan Health Center y mis médicos, el Dr. Jorge Aldrich y el Dr. José Busquets. Continúo otros días más en este proceso, ya prontito regreso a mi rutina. Sólo quería dejarles saber lo agradecida que estoy, que la salud debe ser prioridad y que aún, en medio de esta pandemia por el coronavirus, no dejemos a un lado nuestro bienestar”, escribió en el mensaje, que acompañó con una foto de la correa de identicación médica.