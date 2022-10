El presentador de televisión y locutor Nelson Del Valle hoy le dice adiós a lo que fue su casa por una década, al programa “Día a Día”, que transmite por Telemundo.

A través de sus redes sociales, junto a varias fotos de su experiencia dentro del programa televisivo, el también actor reveló la noticia de su salida para dedicarse a nuevas experiencias laborales, aunque no especificó cuál será el rumbo que tomará su carrera.

“Dicen que los cambios son buenos y que son retos que abren las puertas a otras oportunidades. Pero, el mayor reto será no extrañar a mi familia de Día a Día por todo el aprendizaje y el crecimiento durante estos pasados 10 años. Hoy, con un gran agradecimiento, les comparto que, con el propósito de ganar nuevas experiencias laborales, he decidido partir del show que me dio la oportunidad de llevar tanta alegría y sano entretenimiento a los hogares de mi querida Isla, Puerto Rico. ¡Que experiencia tan enriquecedora, acompañado por un grupo único que tocó mi vida y me regaló un aprendizaje invaluable! Ray y Dagmar, fueron mis maestros y queridos compañeros de trabajo. Siempre estaré agradecido por esta escuela tan maravillosa. Fue un honor trabajar con dos grandes pilares de la televisión en Puerto Rico”, indicó al comienzo de su publicación.

De igual modo, agradeció a sus compañeros de labores Gil López, Carlitos Ramírez, la chef Noelian, Luis Enrique Falú y Sylvia Hernández, a quien dijo admirar y respetar, así como a los técnicos del canal. De igual modo, extendió su agradecimiento al presidente de Telemundo, José Cancela, y al productor Tony Mojena.

“Al maravilloso público de Día a Día y de Telemundo PR, me quedaría sin palabras para agradecerles ese inmenso cariño y el respaldo que me dieron en estos últimos 10 años. ¡Me siento tan afortunado y bendecido! Cada mensaje en las redes, cada abrazo en la calle, es de GRAN VALOR para mí. Por eso, quería superarme más cada día para poder regresarles, a través de la pantalla, todo ese amor que me entregan diariamente. ¡Gracias por tanto, mi gente! The show must go on. Nos veremos muy pronto. ¡Los quiero!”, culminó su comunicación.