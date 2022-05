La espera terminó. A las 7:00 p.m. de ayer, la presentadora y actriz venezolana Alicia Machado encendió las luces de “La casa de los famosos” para recibir a 17 nuevos habitantes que prometen -por los próximos 3 meses- llenar de drama, emoción y adrenalina la televisión hispana.

Al igual que el año pasado, conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gállego, el “reality show” de Telemundo cuenta esta temporada con estrellas como la controversial Niurka Marcos, la icónica animadora Laura Bozzo, la popular empresaria Mayeli Alonso, el reconocido coreógrafo Toni Costa y el veterano actor boricua Osvaldo Ríos. Para sorpresa de muchos, el encuentro de las celebridades corrió de forma ordenada y hasta tuvo sus toques sentimentales.

La noche arrancó con una escena triste. Marcos se mostró desconsolada cuando sus hijos Romi, Emilio y Kiko, llegaron hasta el foro de la competencia para despedirla. Ese mismo sentimiento la vedette cubana lo llevó consigo hasta el interior de la remodelada mansión y lo liberó con un beso en el piso antes de ser recibida por sus compañeros habitantes. La también cantante y bailarina repartió besos y abrazos, incluyendo a Bozzo, con quien ha tenido varios altercados en el pasado.

Ya con la estructura clausurada y con “La Jefa” -interpretada por la locutora Jessica Ortiz- al mando, la anfitriona del desaparecido programa televisivo “Laura en América” sufrió un episodio de pánico al sentirse encerrada. Bozzo manifestó que ese momento le recordaba a los tres años que pasó bajo arresto domiciliario. Conmovidos y solidarios, los famosos hicieron un pacto de ayudar a la comunicadora de 69 años a superar sus temores. Marcos también está involucrada en el acuerdo.

Mientras pasaban al confesionario para responder algunas preguntas protocolares, las maletas ocupaban los visuales del “24/7″ que los seguidores del “reality” podrán disfrutar a través de telemundo.com. Como era de esperarse, comenzaron a formarse los “grupitos” y los interrogatorios unos con otros.

Y, claro que no se iba a salvar, llegó el turno de que todos se enfocaran en Costa, la expareja de la presentadora puertorriqueña Adamari López, quien recientemente comenzó una relación con la modelo Evelyn Beltrán. En la cocina, mientras preparaban tortillas de huevo, Bozzo le preguntó al bailarín que cuándo se casaba.

/ Laura Bozzo - Presentadora y abogada peruana, conocida por su programa -ya desaparecido- "Laura en América". (Telemundo) (Suministrada)

Ivonne Montero - Egresada del Centro de Educación Artística, CEA de Televisa, cobró fama por su personaje de "Rosa" en la película mexicana "El tigre de Santa Julia", protagonizada por Miguel Rodarte, y recientemente se le pudo ver en "Malverde El Santo Patrón", una serie también de Telemundo. (Telemundo) (Suministrada)

Mayeli Alonso - Conocida como la exesposa de Lupillo Rivera, ganó fama como gerente general de Town of Lashes, una tienda en línea de pestañas postizas. También es el cerebro detrás del blog de moda Pink Fashionista. (Telemundo) (Suministrada)

Brenda Zambrano - Modelo y estrella de "realities" conocida por aparecer en la serie mexicana "Acapulco Shore". Debutó en el primer episodio de la segunda temporada en mayo del 2015. También es conocida por su gran presencia en las redes sociales. (Telemundo) (Suministrada)

Nacho Casano - Actor y modelo oriundo de Buenos Aires, Argentina. Dentro de su trayectoria artística se ha desempeñado como galán de telenovelas en producciones mexicanas como "A que no me dejas", "Mentir para vivir", "Nueva vida", "Mi marido tiene familia", "Lo que la vida me robó" y "Mis XV". (Telemundo) (Suministrada)

Salvador Zerboni - Actor mexicano que ha participado en grandes series de televisión como "La reina del sur", "Copadocia" y "El pantera". Tuvo un romance con Ivonne Montero. (Telemundo) (Suministrada)

Juan Vidal - Modelo y actor de series y telenovelas mexicanas que se ha destacado en el medio del espectáculo por su participación en "Vino el amor", "Mi marido tiene familia", "La piloto II" y "Soltero y con hijas". (Telemundo) (Suministrada)

Niurka Marcos - Vedette, cantante, bailarina y actriz cubana. (Telemundo) (Suministrada)

Lewis Mendoza - Entrenador personal dominicano que se dio a conocer el año pasado por su participación en el "reality" "Por amor o por dinero" de Telemundo. (Telemundo) (Suministrada)

Julia Gama - En el 2014 representó a Brasil en Miss Mundo y quedó entre las 11 semifinalistas. En el 2020 fue nombrada Miss Brasil por la organización debido a la pandemia de COVID-19 y quedó segundo lugar en el certamen internacional que ganó la mexicana Andrea Meza. (Telemundo) (Suministrada)

Luego de saltar a la fama por su papel de "Marielita Campos" en la telenovela "Corazón apasionado" de Univisión, fue elegida como "la detective Olivia Kloster" en la serie "Relaciones peligrosas" de Telemundo. (Telemundo) (Suministrada)

Toni Costa - Desde hace varios años ha participado en diversos certámenes televisivos de baile en Estados Unidos, como "Mira quién baila", donde se ha destacado como bailarín y mentor. (Telemundo) (Suministrada)

Natalia Alcocer - Conductora y actriz conocida por sus participaciones en "La rosa de Guadalupe", programa de Televisa, y el "talk show" "Amordidas", transmitido por Unicable. También ha participado en otros "realities" como "Big Brother". (Telemundo) (Suministrada)

Osvaldo Ríos - Actor y cantante puertorriqueño, conocido por sus papeles en telenovelas como "Kassandra", "La viuda de negro" y "Abrázame muy fuerte". (Telemundo) (Suministrada)

Luis "El Potro" Caballero - Se dio a conocer en "Acapulco Shore", "reality show" de MTV y Paramount Plus. Perteneció al equipo de "Leones" en la segunda temporada del programa "Guerreros" México. Actualmente trabaja en su material discográfico y ha lanzado varios sencillos. (Telemundo) (Suministrada)

Eduardo Rodríguez - Trabajó durante muchos años en telenovelas y consolidó su figura de galán gracias a su talento, simpatía y profesionalismo. Algunos de los proyectos más destacados en los que participó fueron "Tenías que ser tú", "El bienamado", "Corazon valiente" y "Rubí". (Telemundo) (Suministrada)

Rafael Nieves - El sonorense ha sido parte de proyectos como la película "Casi 30" y la serie "La piloto". (Telemundo) (Suministrada)

Sin poder escapar de la interrogante, el papá de Alaïa fue escueto. “Yo no me voy a casar”, dijo.

A la altura de la 1:00 p.m. de hoy miércoles, algunos famosos continuaban esperando sus maletas cargadas de los atuendos y pertenencias que lucirán día tras día hasta que sean nominados y les toque abandonar la casa.

Esta edición, además de presentar personajes polémicos como Marcos, Bozzo, Montero y Ríos, juntó a dos exparejas. No han pasado 24 horas de convivencia y las revelaciones no se han hecho esperar. Resulta que la conocida “mujer escándalo” (Marcos) y el intérprete boricua (Ríos) compartieron algo más que una amistad en el pasado.

“Nosotros ya quimbamos (tener relaciones) y él me pidió que no le dijera a nadie que habíamos quimbado, si me tira los perros le voy a decir:, ‘¡no¡ Porque tú me dijiste que no le dijera a nadie. Me lo comí hace años’”, bromeó la artista sobre el actor. En una entrevista reciente con el conductor Rodner Figueroa, para enfatizar que está abierta a todo sostuvo: “En la casa, el que se deje, me lo como”.

Igual, los actores Ivonne Montero y Salvador Zerboni sostuvieron una relación en 2014, la cual solo duró unos meses. Posteriormente, en 2020, ambos se volvieron a reunir para trabajar en el proyecto “Un ángel en peligro”, donde se pudo notar que ambos superaron el pasado.

“La casa de los famosos” es un programa de televisión producido por Endemol, versión de la franquicia de “Big Brother”. El “reality” es realizado en su totalidad en una casa construida exclusivamente para la producción, equipada con dormitorios, comedor, cocina, área de almacenaje, salas de reuniones y “lounge”, además de una terraza, jardín con piscina y jacuzzi, gimnasio y baños.

La producción utiliza más de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos para capturar cada espacio de la estructura, las 24 horas del día, los siete días de la semana, así eliminando cualquier oportunidad para que los participantes puedan ocultar secretos, alianzas o planes estratégicos.