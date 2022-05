Antes de que la vedette cubana Niurka Marcos y el coreógrafo español Toni Costa comiencen a hacer de las suyas en la segunda temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo, la cadena de televisión estadounidense se apresta a culminar -mañana a las 8:00 p.m.- la sexta edición de “Exatlón Estados Unidos”. Los puestos para la gran final de “la competencia más feroz del planeta” se dieron a conocer esta noche.

La semifinal, que inició a las 8:00 p.m., tuvo lugar en el “circuito urbano”, uno de los más retantes en la trayectoria del “reality show” de pruebas deportivas, basado en el formato original de Turquía. Después de varias pasadas donde quedó evidenciado el desgaste físico de los atletas, el fisicoculturista cubano Yoisel Barrios y la futbolista estadounidense Jordan O’Brien quedaron eliminados y se despidieron del sueño de proclamarse ganadores.

De esta manera, Mateo González, nadador profesional mexicano (”Famosos”); Briadam Herrera, clavadista profesional cubano (“Famosos”); Isabella Arcila, nadadora profesional venezolana (“Famosos”) y Susana Abundiz, futbolista mexicana (”Contendientes”) buscarán alzarse con el gran premio de $200,000. El año pasado, el boricua Jeyvier Cintrón se convirtió en el campeón de la rama masculina luego de enfrentarse contra el mexicano Kelvin Noé Rentería “El Vaquero”.

La sexta temporada de “Exatlón Estados Unidos”, conducida por el periodista de Telemundo Deportes, Frederik Oldenburg, y la primera ganadora de la competencia, la gimnasta artística mexicana Marisela “Chelly” Cantú, contó con la participación de tres boricuas que se destacaron mientras recorrieron las arenas del “reality” a orillas del Río Chavón en República Dominicana. Aún así, Héctor “Perfecto” Gómez, Jaime Espinal y Rebeca Valentín no lograron pasar a la etapa final.

El pasado mes de enero, El Nuevo Día tuvo la oportunidad de conversar con Cantú días antes de comenzar la edición 2022. En la conversación, la integrante de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 aprovechó para realzar y elogiar la gesta y aportación de los concursantes puertorriqueños a lo largo de la historia de la competencia.

“Yo creo que los puertorriqueños en ‘Exatlón Estados Unidos’ han sido base. Creo que en todas las ediciones hubo alguien que figuró como favorito, hubo alguien fuerte, que dio la pelea. Por ejemplo, en la primera temporada, Tommy Ramos fue el favorito de toda la edición. En la segunda temporada, bueno, Valeria, que ganó ‘Exatlón Estados Unidos’. En la tercera temporada, en los azules estuvo Gabriela del Mar Santaliz, luego ella regresó en la cuarta temporada. De los rojos estuvo Álex Rodríguez, que también es gimnasta y pienso que fue una buena participación. En la cuarta temporada regresó Tommy. También tuvimos a Elías Tirado, por ejemplo, que hizo un súper papel. En la quinta temporada, pues Jeyvier Cintrón (ganador de la rama masculina)”, detalló la atleta de 31 años.

/ Tommy Ramos, Primera y cuarta temporada, Famosos (LUIS ALCALA DEL OLMO)

Yarishna Ayala, Primera temporada, Contendientes (David Villafane/Staff)

Valeria Sofía Rodríguez, Segunda temporada, Contendientes (Archivo)

Eric Alejandro, Segunda y quinta temporada, Famosos (JUAN LUIS MARTINEZ)

Dayleen Santana, Segunda temporada, Famosos (Facebook)

Yaritza Medina, Segunda temporada, Contendientes (Facebook)

Carla Cortijo, Segunda temporada, Famosos (David Villafane/Staff)

Jay Flores, Tercera temporada, Contendientes (Facebook)

Alexander Rodríguez, Tercera temporada, Famosos (Facebook)

Gabriela del Mar "Gabba" Santaliz, Tercera y quinta temporada, Contendientes (Facebook)

Elías Tirado, Cuarta temporada, Contendientes (Facebook)

Natalie "Nata" Díaz, Cuarta temporada, Contendientes (Facebook)

Jeyvier Cintrón, Quinta temporada, Famosos (VANESSA SERRA DIAZ)

Wilmarie Negrón, Quinta temporada, Contendientes (Facebook)

Jimmy Vélez, Quinta temporada, Contendientes (Facebook)

Jomarie Martínez, Quinta temporada, Contendientes (Facebook)

Nicole Díaz, Quinta temporada, Famosos (Facebook)

Héctor Gómez, Sexta temporada, Famosos (Facebook)

Ángel Rodríguez, Sexta temporada, Contendientes (Facebook)

Rebeca Valentín, Cuarta temporada, Contendientes (Facebook)

Jaime Espinal, Sexta temporada, Famosos (Archivo)

La comentarista deportiva agregó que quienes han representado a la Isla del Encanto no solo se han destacado por sus ejecutorias en los circuitos. También han dejado una huella que se distingue por su “calidad de gente y empatía”. Asimismo, según Cantú, este año no será la excepción. “Por ahí hay varios atletas boricuas. No son muchísimos, pero los pocos que hay, van a dar mucho de qué hablar”, aseguró, y no se equivocó.

Gómez y Espinal, del equipo “Famosos”, quedaron eliminados de la competencia de juegos extremos durante las semanas 10 y 12, respectivamente. Valentín, por su parte, llegó hasta la semana 15.

“Yo estoy bien feliz con mi desempeño. Pienso que siempre lo di todo en cada carrera. En mi caso, me lastimé un tobillo. Si no me hubiera lastimado, hubiera llegado más lejos, mucho más. A mí sí me limitaba. Yo no tenía miedo, estaba enfocado en controlar mis pensamientos, pero era una realidad que cuando le ponía un poquito más de presión, el tobillo me fallaba y la rodilla ya me empezaba a molestar”, detalló el medallista de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 a este medio.

Gómez, a su vez, manifestó que se adaptó fácilmente a los circuitos, sin importar que este tipo de actividad física se distanciaba por mucho a la lucha libre, deporte en el que se destacó antes de llegar a “Exatlón Estados Unidos”. También reconoció que hubo pruebas de puntería que le restaron mucho.

De igual manera, Valentín fue contundente y respondió “verdaderamente, no” cuando Oldenburg le preguntó si algún día imagino llegar a ese nivel de la competencia. “Yo dije en ese primer episodio que todo lo que Dios me permitiera vivir dentro de esta competencia iba a ser por añadidura. Vivo agradecida todos los días de estar en esta competencia y muy feliz, vivo muy feliz”, sostuvo la experta en mercadeo”.

Mañana, después de casi cuatro meses, finalmente se conocerá el nombre de los ganadores de este año. Desde el 2020, “Exatlón Estados Unidos” otorga un premio de $200,000 en la rama femenina y otro para la rama masculina.