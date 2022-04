Este año fueron tres los atletas que llevaron la monoestrellada sobre su pecho en la sexta temporada de “Exatlón Estados Unidos”, el popular “reality show” de Telemundo que llegará a su fin el próximo domingo, 8 de mayo. Héctor “Perfecto” Gómez y Jaime Espinal, del equipo “Famosos”, quedaron eliminados de la competencia de juegos extremos durante las semanas 10 y 12, respectivamente. Sin embargo, aún quedan esperanzas de que el codiciado título de ganador recaiga sobre un boricua, gracias a la permanencia de Rebeca Valentín en el equipo “Contendientes”.

A pesar de que la ilusión de alzarse con el gran premio de $200,000 quedó tronchada para el luchador de la World Wrestling Entertainment (WWE) y para el medallista de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ambos aseguraron que se sienten satisfechos con su desempeño en el espacio moderado por el periodista de Telemundo Deportes, Frederik Oldenburg y la primera ganadora de “Exatlón Estados Unidos”, Marisela “Chelly” Cantú. Asimismo, los puertorriqueños hicieron un análisis sobre el factor que no les permitió llegar a la última semana de “la competencia más feroz del planeta”.

PUBLICIDAD

“Yo estoy bien feliz con mi desempeño. Pienso que siempre lo di todo en cada carrera. En mi caso, me lastimé un tobillo. Si no me hubiera lastimado, hubiera llegado más lejos, mucho más. A mí sí me limitaba. Yo no tenía miedo, estaba enfocado en controlar mis pensamientos, pero era una realidad que cuando le ponía un poquito más de presión, el tobillo me fallaba y la rodilla ya me empezaba a molestar”, detalló Espinal en entrevista con El Nuevo Día.

Gómez, por su parte, manifestó que se adaptó fácilmente a los circuitos, sin importar que este tipo de actividad física se distanciaba por mucho a la lucha libre, deporte en el que se destacó antes de llegar a “Exatlón Estados Unidos”. También reconoció que hubo pruebas de puntería que le restaron mucho.

“Nunca pensé que iba a hacer algo así en mi vida. ‘Exatlón’ es un poco más extremo que la lucha libre porque estamos quizás 16, 17 semanas corridas compitiendo todos los días; no hay descanso. En la lucha libre tengo máximo tres luchas seguidas (viernes, sábado y domingo, por ejemplo) pero tengo tiempo para descansar y reponer mi cuerpo. En ‘Exatlón no tienes esa ventaja y más si estás en La Cabaña, no tienes el descanso ni la comida apropiada. ‘Exatlón’ es extremo, extremo”, dijo durante la conversación que tuvo lugar en su residencia, en Carolina.

El joven de 26 años hizo referencia a La Cabaña, ubicada en un lugar distante y rodeada de selva en República Dominicana. La estructura, construida con madera y zinc, es el espacio con menos comodidades en la producción que se transmite por sexto año consecutivo. Allí los atletas deben permanecer sin aire acondicionado y aceptar las condiciones naturales que –a veces- incluyen la inoportuna visita de insectos y otros animales.

PUBLICIDAD

Espinal, de 37 años, resaltó que en “Exatlón Estados Unidos” aprendió a desarrollar paciencia. Para el luchador de origen dominicano y boricua de corazón, convivir con personas desconocidas no fue un reto, pues cuenta con una personalidad que lo ayuda a conectar con los demás de forma rápida y espontánea. Dormir en sitios incómodos y pasar algo de hambre tampoco representó un problema.

Sobre a quiénes les gustaría ver en la final de la competencia, ambos competidores fueron muy precisos en sus respuestas. “Perfecto” desea que su mejor amiga, Anisa Guajardo, conquiste la carrera más importante de la temporada. Como segunda opción, mencionó a Jordan O’Brien. El atleta olímpico, por el contrario, espera que Briadam Herrera se proclame ganador. Para la rama femenina lanzó el nombre de Isabella Arcilla.

Una vez concluyan sus compromisos con la producción de “Exatlón Estados Unidos”, tanto Gómez como Espinal tienen claros los caminos que recorrerán. Casualmente, los intereses de ambos están bastante relacionados.

“Me interesa muchísimo pertenecer al mundo de los medios, sea como actor, presentador, locutor… Es algo que desde muy pequeño me ha llamado la atención. En la familia yo era el alma de la fiesta cuando pequeño, el que cantaba, el que presentaba… Ahora me interesa mucho hacerlo profesionalmente, quiero estudiar actuación”, dijo el carolinense.

El papá de la pequeña Joy Espinal ya grabó su primera película como parte del elenco de “Las súper estrellas de la lucha libre”, que verá luz entre los meses de junio a diciembre de este año. Con su interpretación de Carlitos Colón, el boricua de corazón espera que se continúen abriendo puertas para actuar en otros largometrajes y series de televisión.

PUBLICIDAD

“Quiero seguir creciendo en el mundo artístico y publicar el libro ‘Jaimito el vencedor’, que ya lo tengo hecho, lo único que falta es publicarlo. También quiero desarrollar un negocio distinto, pensando en la línea de las piñas coladas y otras bebidas”, adelantó.

La historia detrás de “Perfecto”

Otra de las batallas que Gómez tuvo que enfrentar mientras corría las arenas de “Exatlón Estados Unidos” fue la crítica de quienes no comprendían la personalidad de su personaje “Perfecto”. Pasada tras pasada el atleta fue atacado por un grupo de personas en las redes sociales que lo catalogaban como “orgulloso”, “narcisista” y “come mierda”.

Pero, ¿quién realmente es “Perfecto”?, le preguntamos.

“El personaje de ‘Perfecto’ nace cuando yo comienzo a luchar. En la lucha libre existe el bando rudo y el bando técnico, y yo desde muy pequeño supe que quería pertenecer al bando rudo. De pequeño me han encantado los villanos y se me ocurrió ‘Perfecto’ para darle un toque gracioso. No es del todo arrogante, aunque sí tiene un estilo narcisista. Me encanta hacer cosas que tengan que ver con comedia y también mostrar el lado imperfecto de Héctor”, contó.

Al final Gómez reconoció que ha sido “Perfecto” quien le ha abierto todas las puertas en su carrera profesional, primero en la WWE y luego en “American Ninja Warrior”. Esa fue la razón que lo motivó a llevarlo a las arenas de “Exatlón Estados Unidos”, que se produce en República Dominicana.