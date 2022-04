Agradecido por el respaldo del público. Así se mostró anoche el atleta y luchador dominicano Jaime Espinal, tras resultar eliminado de la sexta temporada de “Exatlón Estados Unidos”. El competidor, que también representó a Puerto Rico en la competencia de Telemundo, perdió con el marcador 2-4 ante el “influencer” colombiano Beta Mejia, también del equipo “Famosos”.

“Regreso a casa. Puerto Rico, New York, República Dominicana y (a) todos mis seguidores que me apoyaron noche tras noche sintonizando ‘Exatlón Estados Unidos’, les agradezco por su apoyo, mensajes, videos y su calor desde el otro lado de la pantalla. Ayer culminé mi camino en esta gran oportunidad. Ahora, seguimos trabajando en los próximos planes y metas. Sigan apoyando nuestra marea roja y #TeamFamosos en sus últimos desafíos”, expresó Espinal esta mañana a través de las redes sociales.

Desde el día uno de la competencia, el medallista de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 mostró un excelente desempeño en las arenas de la “competencia más feroz del planeta”. De hecho, muchos lo señalaban como uno de los posibles finalistas del “reality” que se transmite por sexto año consecutivo.

Rebecca Valentín, del equipo “Contendientes”, es la única puertorriqueña que permanece en la competencia que esta semana entró a en sus momentos culminantes.

El pasado mes de enero, Espinal aseguró que su fortaleza para ganar la sexta temporada de “Exatlón Estados Unidos” sería su fuerza. Su participación, dijo, se la dedicaba a su hija, Joy.

“Decidí competir en ‘Exatlón Estados Unidos’ porque todo el mundo me decía que tenía que participar en la competencia más feroz del planeta. Considero que mis fortalezas son obviamente la fuerza, la experiencia y la madurez me va a llevar al éxito. Lo más que voy a extrañar definitivamente es a mi hija. Ella sabe que esto es para ella, porque me está viendo y esto es por ella”, afirmó Espinal en un video que compartió en sus redes sociales.