El actor y modelo mexicano Roberto Romano continuará probando su suerte en los “realities”. Ayer martes, el exnovio de la presentadora venezolana Alicia Machado se integró como refuerzo del equipo de los “Famosos” en “Exatlón Estados Unidos”.

“Lo que significa ‘Exatlón Estados Unidos’ para mi familia, para mis amigos para mí, sin duda alguna, es poner mis límites como ser humano. La vida me ha preparado para este momento, y salir de mi zona de confort. Yo visualizo mi paso por ‘Exatlón Estados Unidos’ como una participación que va a imprimirle al equipo mucha pasión, mucha intensidad. Lo que me atrajo del formato del ‘show’ fue la competencia. Siempre me he considerado una persona competitiva, que da el 100%”, dijo el intérprete durante una entrevista para la “competencia más feroz del planeta”.

Romano continuó que al analizar a cada uno de sus rivales, entiende que el cubano Yoisel Barrios es uno de los más fuertes porque lo considera una persona “rápida y ágil”, y no se equivoca. Desde el día uno de la competencia el entrenador de CrossFit de 28 años ha sumado una cantidad de puntos importante para el equipo “Contendientes. De hecho, fue el primer ganador de un automóvil.

Sin importar lo anterior, el séptimo eliminado de la primera edición de “La casa de los famosos”, otro “reality show” de Telemundo”, subrayó que “aquí llegó su gallo para echarle competencia”.

Cabe recordar que en “La casa de los famosos” Romano generó muchísima controversia y confrontación con cada uno de los participantes. Christian De La Campa y Jorge Aravena fueron dos de los actores que casi se fueron a los puños con quien formó parte del elenco de “El señor de los cielos”.

Hablando de puños, medios internacionales han comenzado a reseñar una aparente pelea entre Romano y otro de los participantes de “Exatlón Estados Unidos”. Incluso, mencionan que el altercado incluye personal de la producción.

El canal de YouTube “JacoJRx2″ compartió que “Roberto Romano se estaría agarrando a puñetazos con todo lo que se le atraviese, incluso hasta con los de producción”.

De ser cierto, aunque a lo largo de las seis temporadas del “reality” han existido algunas polémicas en la que los atletas demuestran ciertas molestias con la forma en que se llevan a cabo las competencias o con la actitud de algunos de los participantes, nunca se había llegado al nivel de recurrir a los golpes.

Lo anterior podrá ser confirmado dentro de dos semanas, pues, aunque la supuesta noticia se da en tiempo real, la transmisión del programa se realiza 15 días después.