Anoche, al igual que todos los lunes se celebró la “Noche de eliminación” en “La casa de los famosos” de Telemundo, donde el público del “reality” decidió que el actor mexicano Roberto Romano fuera la persona que abandonara la competencia. El intérprete se midió ante Manelyk González y Verónica Montes.

Montes estuvo a punto de abandonar la casa con un 48% de los votos del público que deseaba su salida, mientras que Romano tuvo 49% y González tan solo el 3% de los votos.

La decisión no pasó desapercibida entre los fanáticos del programa, quienes a través de las redes sociales celebraron la eliminación del intérprete que ha participado en producciones de la cadena como “El Señor de los Cielos” y “Señora Acero”, pues consideraban que era una persona manipuladora y que metía cizaña en los demás participantes.

Desde que entró a “La casa de los famosos” el pasado 24 de agosto, Romano, de 31 años, estuvo vinculado en varias controversias. Primero, su cercanía con la bailarina Kimberly Flores despertó rumores de infidelidad hacia Edwin Luna. La afinidad con Alicia Machado también fue sinónimo de problemas y malos entendidos entre el grupo de celebridades.

Precisamente, al enterarse de la noticia de la eliminación de Romano, la actriz y ex Miss Universe no pudo contener el llanto. Más tarde, fue consolada por los demás participantes.

“Ojala que haya afuera las cosas no se malinterpreten o quien sabe que… Es un juego y eventualmente saldremos todos”, mencionó Machado. Luego felicitó a Montes por salvarse de la eliminación: “Vero, te felicitó, qué bueno, el público te dio otra oportunidad, te la mereces”.

Tras la eliminación de Celia Lora la semana pasada, Romano tenía miedo de salir de “La casa de los famosos” luego de que la hija del cantante Álex Lora lo amenazara en público.

“Muchas cosas sobre todo bonitas, muchas risas, muchos, no sé, estoy muy emocionado, muy nervioso y al mismo tiempo estoy muy feliz por este recibimiento. Todos me dejaron algo que aprender en esta vida, Alicia sobre todo la voy a extrañar muchísimo, fue un pilar para mí para cuando yo estaba ahí adentro, me dio mucha fortaleza, me enseñó muchas cosas que a lo largo del camino se te olvidan y el reafirmarme el creer en mí, es lo más importante de esta vida”, comentó el actor durante la transmisión del “show” conducido por Héctor Sandarti.