Desde que abrieron por primera vez las puertas de “La casa de los famosos” de Telemundo aquel martes, 24 de agosto de 2021, las venezolanas Gaby Spanic y Alicia Machado se identificaron mutuamente como su contrincante más fuerte. Y no es para menos. Del grupo de 16 personalidades, este par de “amigas” son las dos participantes con más años de trayectoria en los medios, lo que las ha llevado a adquirir seguidores y fanáticos en todas partes del mundo.

Machado, quien en 1996 se coronó como la mujer más bella del mundo en Miss Universe, debutó en el nuevo programa de la cadena con un enfrentamiento con la bailarina Kimberly Flores. Luego comenzaron los malos entendidos con la influencer Celia Lora hasta que la ola de chismes salpicó a la protagonista de “La usurpadora” (1998).

En respuesta a lo anterior, hace dos semanas, Spanic se proclamó “Líder de la semana”, lo que le otorgó el poder de salvar a uno de sus compañeros de la eliminación. Yoseph Alicia Machado Fajardo, nombre verdadero de la presentadora, creyó que sería ella quien estaría fuera de riesgo, dado a que antes de entrar al “reality” las famosas habían acordado que se ayudarían entre ambas. Sin embargo, Gabriela Helena Španić Utrera, decidió salvar a la hija de Álex Lora, lo que causó coraje y malestar en la exmodelo.

Inmediatamente “La Machado” arremetió en contra de su colega, a quien llamó “traicionera”. Esto marcó el inicio de una enemistad entre las dos venezolanas.

Ayer, a través de las cámaras que transmiten 24/7 todo lo que sucede en “La casa de los famosos” por telemundo.com, se presenció una fuerte discusión que involucró a ambas actrices, la cual tuvo como consecuencia la emisión de fuertes insultos por parte de Machado en contra de su antigua amiga.

El altercado se suscitó en la cocina de la casa, frente a varios compañeros. La discusión comenzó después de que Spanic pidió higiene por parte de Machado.

“Hay que tener lo que se llama respeto, porque así como recibimos la cocina es un desastre. Y yo no voy a venir aquí a decir: ‘esta cocina está hecha una mierda’, con el perdón de todos, yo no me quejo diciendo que todos son unos cochinos en sus casas por ejemplo, respeta a tus compañeros”, dijo la intérprete de 47 años a su compañera, quien respondió de la siguiente manera:

“Sí, sí dije que eran cochinos, ¿y qué?. Cocina y limpia mamacita. Sí claro, y hay que aplaudirte también todas tus pendejadas, ¿cuál es el problema? Yo hago lo que me da la gana, esto no es una familia y te aguantas”, afirmó la Reina Mundial del Café en 1996.

Ante los comentarios de la exreina de belleza, la actriz respondió: “Creo que todos son testigos de que, cuando cocino yo dejo limpio. Yo soy una mujer educada y eso se me hace muy feo”, concluyó para después retirarse.